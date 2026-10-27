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Краны будут блестеть как новые: чем почистить в домашних условиях

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Краны будут блестеть как новые: чем почистить в домашних условиях
Чем почистить кран. Источник: Pexels

Ухоженная раковина – украшение ванной комнаты. Однако поддерживать ее в идеальном состоянии непросто. Ежедневное использование, жесткая вода и влажность в помещении могут быстро привести к потере блеска сантехники.

Часто даже через несколько часов после чистки грязь начинает появляться снова. К счастью, есть хитрый домашний прием с использованием популярного косметического средства, который поможет дольше поддерживать чистоту ваших кранов, пишет OBOZ.UA.

Чтобы замедлить образование известкового налета и стойких пятен, просто возьмите немного оливкового масла из шкафа и натрите им поверхность крана. Это может показаться нелепым, но в этом есть смысл, поскольку оливковое масло создает невидимый гидрофобный барьер, эффективно отталкивающий воду.

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Когда вы втираете его в кран, капли воды будут легче стекать по его поверхности, благодаря чему пятна станут менее заметными, а известковый налет будет образовываться медленнее. Если вас беспокоит неприятный запах, используйте оливковое масло первого отжима или выберите косметическое масло, которое легко наносится.

Сначала очистите кран традиционными средствами, используя раствор уксуса или лимонную кислоту для удаления известкового налета и грязи.

Тщательно промойте кран и протрите его салфеткой из микрофибры, чтобы удалить с него всю влагу. Нанесите 3 капли оливкового масла на чистую ткань и потрите ею поверхность крана. Отполируйте кран до полного исчезновения разводов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить кран в ванной от известкового налета.

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