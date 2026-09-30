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Конституционный Суд признал неконституционным ограничение прав и свобод граждан во время карантина

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Конституционный Суд признал неконституционным ограничение прав и свобод граждан во время карантина
Иллюстрационное фото
Источник: sud.ua

29 сентября 2026 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным отдельное положение части четвертой статьи 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Речь идет о норме, которая предусматривала возможность введения временных ограничений прав физических и юридических лиц.

Большая палата Суда приняла Решение № 4-р/2026 по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Судья-докладчик по делу – Виктор Городовенко.

Ограничение прав

Суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание противоречит Конституции Украины. По мнению Суда, именно эта норма позволяла Кабинету Министров Украины ограничивать конституционные права и свободы в условиях распространения опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний.

В решении указано, что Верховная Рада Украины не урегулировала непосредственно законом такой значимый вопрос, как ограничение прав и свобод в соответствующих условиях, а разрешила осуществлять такое регулирование Кабинету Министров.

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"Все сомнения относительно своих полномочий в вопросах ограничения прав и свобод органы государственной власти должны толковать с позиции защиты этих прав и свобод, что включает и гарантию их ограничения только на основании закона", – говорится в Решении.

Решение Суда

В то же время Конституционный Суд подчеркнул, что Кабинет Министров может на основании и во исполнение Конституции и законов Украины осуществлять нормативное регулирование вопросов реализации временных ограничений конституционных прав и свобод.

Для этого Конституция и законы должны определять основания, правомерную цель, объем и способ соответствующих ограничений. Полномочия правительства, как отметил Суд, заключаются в конкретизации порядка реализации установленных законами ограничений, а не в самостоятельном установлении новых ограничений.

Признанное неконституционным предписание части четвертой статьи 29 Закона Украины"О защите населения от инфекционных болезней"теряет силу со дня принятия Решения.

Текст Решения и его резюме должны быть опубликованы на официальном сайте Конституционного Суда Украины 30 сентября 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году в столице из-за заболеваемости среди учеников на дистанционное обучение перевели 226 классов в 60 учебных заведениях. Больше всего отдельных классов закрыли в Дарницком районе.

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