29 сентября 2026 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным отдельное положение части четвертой статьи 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Речь идет о норме, которая предусматривала возможность введения временных ограничений прав физических и юридических лиц.

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Большая палата Суда приняла Решение № 4-р/2026 по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Судья-докладчик по делу – Виктор Городовенко.

Ограничение прав

Суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание противоречит Конституции Украины. По мнению Суда, именно эта норма позволяла Кабинету Министров Украины ограничивать конституционные права и свободы в условиях распространения опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний.

В решении указано, что Верховная Рада Украины не урегулировала непосредственно законом такой значимый вопрос, как ограничение прав и свобод в соответствующих условиях, а разрешила осуществлять такое регулирование Кабинету Министров.

"Все сомнения относительно своих полномочий в вопросах ограничения прав и свобод органы государственной власти должны толковать с позиции защиты этих прав и свобод, что включает и гарантию их ограничения только на основании закона", – говорится в Решении.

Решение Суда

В то же время Конституционный Суд подчеркнул, что Кабинет Министров может на основании и во исполнение Конституции и законов Украины осуществлять нормативное регулирование вопросов реализации временных ограничений конституционных прав и свобод.

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Для этого Конституция и законы должны определять основания, правомерную цель, объем и способ соответствующих ограничений. Полномочия правительства, как отметил Суд, заключаются в конкретизации порядка реализации установленных законами ограничений, а не в самостоятельном установлении новых ограничений.

Признанное неконституционным предписание части четвертой статьи 29 Закона Украины"О защите населения от инфекционных болезней"теряет силу со дня принятия Решения.

Текст Решения и его резюме должны быть опубликованы на официальном сайте Конституционного Суда Украины 30 сентября 2026 года.

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