В Украине большинство отсрочек от мобилизации продлевают автоматически, если законные основания для них остаются в силе. Сейчас такая возможность доступна для ряда категорий граждан и охватывает более 90% всех оформленных отсрочек.

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Повторно подавать документы или посещать ЦНАП в таких случаях не нужно, поскольку необходимые данные проверяют через государственные реестры. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Кто может рассчитывать на автоматическое продление отсрочки

Сейчас автоматическое продление отсрочки предусмотрено для 22 категорий граждан. В частности, к ним относятся:

люди с инвалидностью и лица, временно непригодные к военной службе;

родители трех и более детей, а также те, кто самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет;

родители детей с инвалидностью или тяжелобольных детей;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи или родственниками с инвалидностью;

опекуны людей, которых суд признал недееспособными;

граждане, у которых есть жена или муж с инвалидностью I, II или III группы, а также родители с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военнослужащих, у которых есть ребенок;

студенты, аспиранты, работники учреждений высшего и профессионального образования, ученые, учителя и другие педагогические работники школ;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, удостоенных этого звания посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы вследствие российской агрессии, а также военнослужащие, освобожденные из плена;

лица в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годичный контракт на военную службу.

Автоматическое продление возможно при условии, что основания для отсрочки не изменились, а информация о них подтверждается государственными реестрами.

Как оформить отсрочку впервые

Представители 12 категорий граждан могут подать заявление онлайн через приложение Резерв+. В частности, это:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

многодетные родители, студенты;

аспиранты и педагогические работники.

Если оформить отсрочку через приложение невозможно, необходимо обратиться в любой удобный центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

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Как действовать, если отсрочку не продлили автоматически

Если автоматическое продление отсрочки не произошло, "Резерв+" сообщит об этом пользователю. Причиной могут быть отсутствующие или неактуальные данные в государственных реестрах. Их нужно проверить и обновить, после чего повторно подать запрос через приложение или обратиться в ЦНАП.

В то же время действующая отсрочка остается действительной до завершения установленного срока. Обращаться в ТЦК и СП для ее продления не нужно, а актуальный статус можно проверить в Резерв+.

Главные истории дня

Напомним, развод и проживание ребенка с отцом не гарантируют ему отсрочку от мобилизации. Для ее получения мужчина должен подтвердить, что самостоятельно воспитывает и содержит ребенка при обстоятельствах, предусмотренных законодательством.

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