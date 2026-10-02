Кому в Украине точно не дадут отсрочку от мобилизации: список

В Украине даже на критически важных предприятиях действуют ограничения на бронирование от мобилизации. Существуют определенные категории лиц, которые не получат отсрочку, даже если на предприятии предусмотрено бронирование.

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Такую отсрочку не сможет оформить работник, имеющий дефицитную военную специальность, или если у него уже есть отсрочка по другой причине. Кого ещё и почему нельзя забронировать от мобилизации, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Существуют определенные категории лиц, на которых распространяется право оформить бронирование на предприятии, если для этого есть все основания. Однако под это право подпадает не каждый работник, а только четко определенные категории. В то же время в некоторых случаях военнообязанный не получит отсрочку от мобилизации, и его бронирование невозможно.

Кому не дадут отсрочку

Если у военнообязанного уже есть отсрочка.

Государство строго запрещает оформлять бронь тем гражданам, которые уже пользуются отсрочкой от мобилизации по другим причинам. Например, если сотрудник уже имеет отсрочку, поскольку является студентом дневной формы обучения, компания не сможет его забронировать в этот период.

Это требование указано в официальном письме Министерства экономики от 8 марта 2022 года № 2714-20/9420-03.

Если у работника есть дефицитная военно-учетная специальность.

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Еще одной категорией лиц, которые не смогут получить рабочую бронь, являются те, кто имеет дефицитную военно-учетную специальность. Проверить ее можно непосредственно в своем военном билете.

Правила, запрещающие отсрочку для таких кадров, прописаны в письме Министерства обороны от 11 марта 2022 года № 220/1469.

К таким специальностям относятся:

оператор боевых машин пехоты (код 121)

оператор боевых машин десанта (122);

танкист, специализирующийся на средних танках (113) и танках с ракетно-пушечным вооружением (117);

специалист по 152-мм пушкам (133);

самоходных орудий калибра 152 мм (134);

самоходных орудий калибром от 76 до 130 мм (136) и противотанковых орудий (137);

снайпер (110);

эксперт по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами (065) и зенитными ракетами малой дальности (071).

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в октябре 2026 года в Украине мобилизация продолжается по установленным правилам. В то же время есть военнообязанные, которых не могут призвать, а также те, кто при определенных условиях имеет право на отсрочку — в частности, по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или работе.

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