Кому повезет в день Земляной Змеи: 4 знака китайского гороскопа получат и деньги и везение во всех делах

Несмотря на то, что 22 октября 2026 года – напряженный день, но все четыре знака китайского зодиака найдут способ добиться успеха. Астрологи утверждают, что именно четверг также является днем ​​Земляной Змеи, поэтому вы чувствуете себя уверенно и Фундамент уже заложен.

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Работа завершена. Именно поэтому карма вознаграждает эти знаки животных тем, чего они заслуживают, без каких-либо дополнительных усилий, пишет Yourtango.

Дракон

Дракон, ты ценишь честность. Поэтому, когда ты нервничаешь из-за друга, тебе хочется узнать, в чем дело. Ты просишь его открыто рассказать о том, что его беспокоит, и он, кажется, обижен твоими попытками. Честно говоря, ты чувствуешь себя обиженным, но вместо того, чтобы сдаться, решаешь преодолеть разочарование и найти решение.

Чем сложнее пробить стену, тем важнее продолжать попытки. Интересно, что ваша настойчивость действительно работает, и человек, до которого вы пытаетесь достучаться, восприимчив. Он открывается, и вы не просто немного меняете ситуацию. Он изливает все свое разочарование, и, что удивительно, это приводит к исцелению.

Крыса

Вы хотите близких, крепких отношений. Восстанавливать доверие после того, как оно было подорвано, не всегда легко, но вы готовы попробовать с тем, кого любите. Кто-то из близких сильно обидел вас, и долгое время отказывался признать свою вину или извиниться.

Раздражает? Да. Не является препятствием? Нет. Вы считаете, что если выслушаете их искренние опасения, то сможете добраться до сути проблемы. Один звонок или сообщение – и они сломаются. Все эти годы, потраченные на это время и энергию, сделали это возможным. Если бы вы этого не сделали, сегодняшнего дня бы не было.

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Бык

Вы мечтаете о здоровых отношениях. Вся терапия, книги по самопомощи и разговоры с друзьями и семьей обязательно принесут свои плоды. Вы готовы установить здоровые границы с тем, кто постоянно выводит вас из себя. Это всегда срабатывает! Но вы на шаг впереди. Вы чувствуете спокойствие внутри и силу духа снаружи.

Вы знаете, о чем идет речь, и ваша чувствительность, которая обычно заставляет вас сдаваться, усиливается. Вы думали, что все дело в этом человеке, но 22 октября все дело в вас. Эврика! Возможно, вы начали этот путь ради них, но эмоционально вы сильнее благодаря себе.

Главные истории дня

Обезьяна

Вы любите романтику, но не всегда уверены, как ее создать. Вы всегда чувствуете, когда кто-то эмоционально отстраняется от отношений. Это заставляет вас задуматься, что происходит, но, эй, вы не собираетесь сдаваться. Партнерские отношения слишком важны для вас.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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