Его принятие может буквально обойтись Украине в 7 миллиардов гривень.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики на заседании 30 сентября отклонил правительственный законопроект о внесении изменений в законодательство "О судоустройстве и статусе судей" относительно совершенствования конкурсных процедур на замещение должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члена Высшего совета правосудия, и рекомендовал депутатам поддержать инициативу группы депутатов, предложивших устранить решающее влияние международных экспертов.

Как указал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, от принятия этого законопроекта зависит выделение Украине 7 млрд гривень помощи от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility, и эти деньги будут выделены только при условии, что закон будет соответствовать требованиям ЕС.

"Правительственный законопроект (№16018-1) не был идеальным, но получил отзыв Венецианской комиссии, с учетом замечаний которой документы можно было спокойно доработать. Однако депутаты Зеленского в комитете ВРУ отклонили правительственный законопроект, а поддержали депутатский (№ 16018), который прямо противоречит требованиям для получения средств от ЕС. А значит, Украина, скорее всего, не получит почти 7 млрд грн", – отметил он.

На днях Венецианская комиссия и Генеральный директорат по правам человека и верховенству права Совета Европы рекомендовали Украине существенно доработать правительственный законопроект № 16018-1. Там поддержали дальнейшее участие международных экспертов в конкурсах, но пришли к выводу, что предложенные в законопроекте изменения ослабляют их роль.

Ранее в состав конкурсной комиссии, которая отбирала членов ВККС при участии международных экспертов, входили трое судей или судей в отставке и трое международных экспертов. Голос последних имел решающее значение. Эта комиссия завершила работу еще 1 июня 2025 года.

Новую конкурсную комиссию должны были сформировать украинские органы – Совет судей, Совет прокуроров, Совет адвокатов и Национальная академия правовых наук. В прошлом году Высший совет правосудия даже объявил о начале соответствующего конкурса, а председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина зарегистрировала законопроект № 13382, который предусматривал продолжение участия международных экспертов в конкурсе. Однако его до сих пор даже не рассмотрел комитет.

В конце концов, в декабре 2025 года Евросоюз включил продолжение участия международных экспертов в конкурсной комиссии ВККС в число десяти приоритетных реформ для Украины.

Принятие этого законопроекта важно еще и потому, что в июне 2027 года истекут полномочия почти всего нынешнего состава ВККС, которая отбирает кандидатов на должности судей.

В своем заключении по правительственному законопроекту, зарегистрированному в начале сентября этого года, Венецианская комиссия подчеркнула, что участие международных экспертов должно продолжаться не до заранее определенной даты, а до тех пор, пока Украина не создаст условия, при которых национальные институты смогут самостоятельно обеспечивать надлежащий конкурс. Также там предложили изменить некоторые положения:

не требовать, чтобы среди кандидатов, которых предлагают международные партнеры в конкурсную комиссию, обязательно был гражданин Украины;

закрепить единые правила голосования при оценке кандидатов – комиссия предлагает требовать не менее четырех голосов, два из которых должны принадлежать международным экспертам;

исключить возможность замены международных экспертов представителями украинских органов;

не ограничивать работу конкурсной комиссии двумя годами – она должна действовать до тех пор, пока не завершится формирование нового состава ВККС. В то же время отбор новых членов следует начинать как минимум за шесть месяцев до истечения срока полномочий действующего состава, а нынешние члены должны продолжать работу до назначения преемников;

предоставить конкурсной комиссии возможность проводить собственный анализ для проверки кандидатов.

В то же время, как отмечает Антикоррупционный центр "МЕЖА", поддержанный комитетом депутатский законопроект №16018 еще больше ослабляет роль международных экспертов в отборе членов ВККС, чем правительственный:

голос международных экспертов теряет вес – если голоса распределяются 3 к 3, кандидат прекращает участие в конкурсе. При этом решающий голос международные эксперты потеряют еще на этапе проверки добросовестности;

Высший совет правосудия получает контроль над допуском кандидатов к конкурсу – для Конкурсной комиссии не предусмотрели отдельного независимого секретариата;

второй состав Конкурсной комиссии с участием международных экспертов получает полномочия лишь на два года со дня назначения, а следующий состав будут формировать уже по общим правилам;

при определенных условиях места международной квоты могут передаваться Совету прокуроров, Совету адвокатов и Национальной академии правовых наук Украины.

Как пишет Шабунин, такой законопроект был выбран для того, чтобы наполнить один из главных судебных органов своими людьми.

"Качество этих людей можно предсказать, глядя на Мудру, Галущенко, Кравченко и других миндичей", – добавил он.

2025 год принес Украине определенные сдвиги в сфере правосудия: начали работать дисциплинарные инспекторы ВСП, состоялись конкурсы в суды, разблокирован Конституционный суд. Однако за фасадом формального прогресса остается ключевая проблема – отсутствие целостной стратегии и ответственности за ее выполнение. Почему судебная реформа движется хаотично, кто за это отвечает и почему без этики и достоинства верховенство права остается декларацией – в статье "Верховенство права: без стратегии, этики и достоинства" проанализировала руководитель направления "Верховенство права" Лаборатории законодательных инициатив Карина Асланян.