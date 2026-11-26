Водокрещение – один из древнейших и важнейших христианских праздников, которым завершается цикл рождественских празднований. С праздником связано немало церковных и народных традиций, среди которых особое место занимает освящение воды.

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После перехода украинских церквей на новый календарь дата празднования изменилась. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать Водокрещение в 2027 году и почему этот праздник также называют Богоявлением.

Когда Водокрещение в 2027 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь в Украине перешли на новый календарь для непереходящих праздников. В результате даты многих религиозных праздников сместились на 13 дней раньше.

Если по старому календарю Крещение Господне отмечали 19 января, то по новому оно приходится на 6 января. Накануне, 5 января, верующие будут отмечать Крещенский сочельник, который в народе также называют Голодной кутьей.

Крещение Господне относится к непереходящим праздникам, поэтому его дата остается неизменной каждый год.

Почему Крещение Господне называют Богоявлением

Крещение Господне, Богоявление и Иордан – разные названия одного христианского праздника, в основе которого лежит евангельское событие.

Согласно Святому Писанию, Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи в водах реки Иордан. Во время этого события с небес раздался голос Бога Отца, а Святой Дух сошел на Спасителя в виде голубя.

Именно поэтому праздник называют Богоявлением, ведь, согласно христианскому вероучению, в этот день Бог явил себя в трех ипостасях – Отца, Сына и Святого Духа.

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После крещения Иисус Христос начал свое служение.

Главные традиции Крещения Господнего

Одной из важнейших церковных традиций праздника является великое освящение воды. В храмах проводят торжественные богослужения, а верующие набирают освященную воду, которую хранят дома в течение года.

Согласно христианской традиции, освященная вода является символом Божьей благодати и духовного очищения.

Распространенным народным обычаем также является погружение в водоемы. В то же время купание в проруби не является обязательным церковным обрядом и, согласно христианскому учению, само по себе не очищает человека от грехов. Главное значение праздника заключается в молитве, духовном обновлении и укреплении веры.

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