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Когда укрывать клубнику на зиму: как защитить кусты

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
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Когда укрывать клубнику на зиму: как защитить кусты
Клубника осенью. Источник: Создано с помощью ИИ

Клубника считается довольно морозостойкой культурой, однако суровая зима может серьезно повредить ее корневую систему и молодые побеги. Особенно опасны сильные морозы без снежного покрова, а также резкие колебания температуры.

В регионах с холодными зимами кустам может понадобиться дополнительное укрытие. Чтобы клубника хорошо перезимовала и в следующем году дала щедрый урожай, важно правильно выбрать время и материалы для защиты, рассказывает OBOZ.UA.

Не спешите утеплять грядки

Одна из самых распространенных ошибок огородников – укрывать клубнику сразу после первых холодных ночей. На самом деле растениям нужно время, чтобы естественным образом подготовиться к зиме.

Лучше всего укрывать клубнику после нескольких легких заморозков, когда она перешла в состояние покоя, а почва стабильно охладилась примерно до 4 градусов или ниже.

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В зависимости от погодных условий в Украине этот период может приходиться на конец октября, ноябрь или даже начало декабря. Ориентироваться нужно прежде всего на температуру, а не на календарь.

Если укрыть клубнику слишком рано, под толстым слоем материала может накапливаться лишняя влага. Это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и выпревания растений.

В то же время затягивать до сильных морозов без снега также не стоит, поскольку больше всего от холода страдают корневая шейка и корни, расположенные близко к поверхности земли.

Что положить на грядки, чтобы мороз не повредил клубнику

Для зимней защиты чаще всего используют натуральные материалы, которые помогают поддерживать более стабильную температуру почвы.

Лучшие варианты:

  • Солома. Один из самых удобных материалов для зимнего мульчирования. Она создает рыхлый теплоизоляционный слой и помогает защитить растения от мороза.
  • Сухая хвоя. Может служить дополнительным укрытием, особенно если на участке есть доступ к чистой сосновой хвое.
  • Сухие листья. Подходят для защиты грядок, если они здоровые и не заражены грибковыми болезнями. Однако целые листья некоторых деревьев могут слеживаться, поэтому лучше использовать измельченные.
  • Белое агроволокно. Воздухопроницаемый материал, который можно использовать для дополнительной защиты посадок от холода и ветра.

Для соломенного укрытия обычно достаточно слоя толщиной примерно 5–8 см. В более холодных регионах он может быть толще. Материал нужно распределять равномерно, не утрамбовывая его.

Не стоит использовать полиэтиленовую пленку без надлежащего проветривания, поскольку под ней скапливается конденсат.

Три важных дела перед зимним укрытием

Перед тем как утеплить клубнику, грядки необходимо подготовить. Прежде всего следует убрать сорняки, которые конкурируют с культурой за влагу и питательные вещества.

Далее нужно внимательно осмотреть кусты. Здоровые зеленые листья осенью лучше оставить, ведь они помогают растению переносить холод. Листья же с выраженными признаками заболеваний стоит осторожно удалить, чтобы снизить риск распространения инфекций.

Третий важный момент – состояние почвы. Если осень выдалась чрезвычайно сухой, перед устойчивыми морозами грядки можно умеренно полить. Однако во влажную землю дополнительный полив не нужен, поскольку избыток воды может вызвать загнивание корней.

Также в конце осени не рекомендуется вносить большие дозы азотных удобрений. Они стимулируют рост молодой зелени, которая не успеет окрепнуть до морозов.

Какие кусты требуют особого внимания

Не вся клубника одинаково переносит зимние холода. Больше всего рискуют молодые растения, высаженные в конце лета или осенью, ведь их корневая система могла еще недостаточно развиться.

В дополнительной защите нуждаются также ремонтантные сорта, которые продолжали плодоносить до осени, и растения на открытых участках, где ветер сдувает снег.

Стоит помнить, что снежный покров является естественным утеплителем для клубники. Если зима стабильно снежная, он может обеспечить достаточную защиту. В то же время при частых оттепелях и бесснежных морозах мульчирование приобретает особое значение.

Весной укрытие нужно своевременно убрать или развернуть, когда почва начнет прогреваться, а из центра кустов появятся новые листья. Если оставить толстый слой соломы надолго, развитие растений может замедлиться.

Правильно выбранное время укрытия и умеренная защита помогут клубнике пережить холодный сезон без значительных повреждений и быстрее возобновить рост с наступлением тепла.

OBOZ.UA ранее писал о садовых цветах, нуждающихся в защите от заморозков.

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