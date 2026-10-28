Когда в Украине может выпасть первый снег: синоптик дала прогноз

В ноябре в Украине постепенно похолодает, а в некоторых регионах возможны осадки в виде мокрого снега. Так, в первой декаде месяца снег может выпасть местами в западных областях.

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Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает NV. Она добавила, что в Карпатах снежный покров местами уже превышает 10 сантиметров.

Когда ждать снег в Украине

"Если в горных районах уже сейчас местами лежит снег, то в первой декаде ноября и в некоторых западных областях осадки могут менять фазу (то есть переходить в снег)", – подчеркнула синоптик, отвечая на вопрос о вероятности снега на остальной территории нашей страны.

Птуха рассказала, что Укргидрометцентр предоставит более подробную информацию о вероятности снегопадов после уточнения прогноза.

Также она сообщила, что в начале ноября в Украине ожидается постепенное похолодание, а зимние погодные явления вполне возможны. Тем временем в высокогорных районах Карпат снежный покров уже местами достигает 14 сантиметров.

"Ноябрь – это переходный месяц от осени к зиме, начинается предзимье, время такого устойчивого перехода среднесуточной температуры от +5 в сторону снижения", – отметила метеоролог.

Синоптик предупредила о более холодных ночах и осадках

По ее словам, октябрь оказался значительно теплее климатической нормы. Среднесуточные показатели в большинстве регионов превышали ее на 3 – 7 градусов. Такая погода продержится еще несколько дней, после чего в Украине постепенно будет холодать.

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В ближайшие три дня ночью ожидается +3 – +11 градусов, днем – +7 – +14, а на Закарпатье и юге воздух прогреется до +17. Почти по всей стране будет облачно, местами пройдут небольшие или умеренные дожди.

С 29 октября осадки постепенно ограничатся южными и центральными областями, а далее будет преобладать пасмурная погода с прояснениями, местами возможна морось.

"Возможны также туманы, перенасыщенный влагой воздух, такая классическая осенняя влажная погода с тенденцией к некоторому снижению температуры воздуха", – пояснила Птуха.

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31 октября в Украине начнет ощутимее холодать из-за поступления северного воздуха. Небольшие дожди прогнозируют в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

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Синоптик рассказала, что 1 ноября ночью температура составит +1 – +6 градусов, на юге – до +10. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается +5 – +10, а на юге и юго-востоке – +9 – +14.

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В Карпатах будет от -2 до +3 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. Будет преобладать облачная погода с холодным северо-западным ветром, местами дождь пройдет на западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Одесской областях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате слой снега покрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности.