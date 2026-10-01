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Когда нужно собирать урожай капусты, чтобы она хранилась до весны

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read3 мин
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Когда нужно собирать урожай капусты, чтобы она хранилась до весны
Капуста
Источник: Создано с помощью ИИ

От правильно выбранного времени сбора капусты в значительной степени зависит, долежит ли она до весны. Если срезать кочаны слишком рано, они могут быстрее терять влагу, а если передержать на грядке – повышается риск растрескивания и порчи.

Единой даты для сбора нет: следует учитывать сорт, степень зрелости овощей и погоду. OBOZ.UA рассказывает о правилах сбора капусты.

Когда собирают капусту разных сортов

Ранние сорта капусты предназначены в первую очередь для летнего потребления. Обычно они созревают в июне-июле и не рассчитаны на длительное хранение. Передерживать такие кочаны на грядке также нежелательно – после сильных дождей они могут начать растрескиваться.

Среднеспелая капуста созревает примерно через 100–130 дней после появления всходов. Ее чаще всего убирают в конце августа или в сентябре. Желательно сделать это до затяжных осенних дождей, поскольку избыток влаги ухудшает качество урожая.

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Для хранения зимой лучше всего подходят позднеспелые сорта. Им требуется примерно 130–150 дней для полного созревания, поэтому с их сбором спешить не стоит.

Как понять, что поздняя капуста уже созрела

Ориентироваться только на календарь не стоит. Один из главных показателей спелости – сам кочан. Он должен быть хорошо сформированным, тяжелым и плотным. Если слегка постучать по нему, звук будет глухим.

Еще один характерный признак – восковой налет на верхних листьях. Он часто появляется у поздних сортов ближе к завершению созревания.

О том, что активный рост уже прекратился, может свидетельствовать и постепенное пожелтение верхних листьев. В таком случае долго оставлять капусту на огороде уже нет необходимости.

Нужно ли убирать капусту до первых заморозков

Позднюю капусту не обязательно срезать сразу после первого похолодания. Кратковременные ночные заморозки примерно до -2…-3 °C она обычно переносит нормально. Более того, после легкого мороза вкус кочанов может стать слаще. При низких температурах часть крахмала в растении превращается в сахара.

В то же время ждать сильных и продолжительных морозов не следует. Если кочаны сильно промерзнут, их способность долго храниться может ухудшиться.

Когда лучше всего собирать капусту для хранения

Для позднеспелых сортов оптимальный период часто приходится на вторую половину октября и начало ноября. Однако конкретный срок зависит от региона, погоды и самого сорта.

Поэтому главный ориентир – не конкретная дата, а сочетание нескольких признаков: кочан уже плотный и тяжелый, рост листьев замедлился или прекратился, а температура постепенно снижается.

Если собрать капусту вовремя и правильно подготовить к хранению, поздние сорта могут оставаться свежими в течение всей зимы и даже до весны.

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