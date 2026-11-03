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Когда празднуют Третью Пречистую: дата в 2026 году

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
18
Когда празднуют Третью Пречистую: дата в 2026 году
Третья Пречистая 2026 – дата Введения во храм Богородицы. Источник: Создано с помощью ИИ

Введение во храм Пресвятой Богородицы в народе известно как Третья Пречистая. Оно посвящено событию из детства Девы Марии, которую родители привели в Иерусалимский храм.

С этим днем связано немало традиций и народных поверий. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать Третью Пречистую в 2026 году и что означает этот праздник.

Когда Третья Пречистая в 2026 году

В 2026 году Третью Пречистую будут праздновать в субботу, 21 ноября. Именно на эту дату приходится Введение во храм Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый календарь для неподвижных праздников. Из-за этого большинство традиционных дат сдвинулись на 13 дней.

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Раньше Введение праздновали 4 декабря.

Что означает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Согласно церковному преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долгое время не могли иметь детей. Они искренне молились и пообещали посвятить будущего ребенка Богу.

Когда родилась Мария, супруги решили исполнить свой обет. В трехлетнем возрасте девочку привели в Иерусалимский храм, где она должна была воспитываться и посвятить себя духовной жизни.

Согласно преданиям, маленькая Мария самостоятельно поднялась по ступеням храма, где ее встретил первосвященник. Это событие символизирует начало особого духовного пути Богородицы и ее будущего служения Богу. Именно в ее честь был учрежден церковный праздник.

Почему праздник называют Третьей Пречистой

Название происходит из украинского народного календаря, в котором выделяют три больших Богородичных праздника.

  • Первая Пречистая – Успение Пресвятой Богородицы, 15 августа по новому календарю.
  • Вторая Пречистая – Рождество Пресвятой Богородицы, 8 сентября.
  • Третья Пречистая – Введение во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября.

В старину эти праздники связывали не только с церковными событиями, но и со сменой времен года и сельскохозяйственными работами. В народе даже существовала поговорка: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает".

Таким образом, Третью Пречистую считали своеобразным началом зимы, когда завершались осенние работы и наступала пора холодов.

Традиции на Третью Пречистую

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы верующие традиционно посещают богослужения, молятся и обращаются к Божьей Матери с просьбами о защите и благополучии семьи. Особенно часто Богородицу просят о здоровье детей, семейном мире и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Поскольку праздник приходится на период Рождественского поста, верующие также соблюдают соответствующие духовные и пищевые ограничения согласно традиции своей церкви.

В народе Третью Пречистую связывали с особыми обычаями. В частности, обращали внимание на то, кто первым переступит порог дома. Считалось, что первый гость может принести семье счастье или неудачу в следующем году.

Также по погоде в этот день пытались предсказать, какой будет зима. В то же время эти приметы относятся к народным верованиям, а не церковным правилам. Главное значение Третьей Пречистой – молитва, духовное очищение, добрые дела и забота о близких.

OBOZ.UA писал ранее о советах священника относительно поста и еды в Рождественский пост.

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