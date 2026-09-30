Октябрь традиционно считается одним из лучших месяцев для посадки озимого чеснока. Главная задача огородника — успеть посадить зубчики так, чтобы они успели укорениться до наступления морозов, но не начали активно прорастать ещё осенью.

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При выборе даты в первую очередь стоит ориентироваться на погоду и температуру почвы. В то же время многие огородники дополнительно пользуются лунным календарем. OBOZ.UA рассказывает, в какие дни лучше всего сажать чеснок.

Лунный календарь на октябрь 2026 года

В октябре 2026 года для посадки озимого чеснока можно рассматривать периоды 1–9 и 27–31 октября, когда Луна убывает. Зато 10 октября приходится на новолуние, а 26 октября — на полнолуние. Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, в эти дни садовые работы, связанные с посадкой, обычно откладывают.

Впрочем, лунный календарь не стоит считать главным ориентиром. Гораздо важнее, чтобы чеснок успел укорениться до устойчивого похолодания.

Фазы Луны в течение месяца распределяются следующим образом:

1–9 октября – убывающая Луна;

3 октября — третья четверть;

10 октября — новолуние;

11–25 октября — растущая Луна;

18 октября — первая четверть;

26 октября – полнолуние;

27–31 октября – убывающая Луна.

Благоприятные дни для посадки озимого чеснока

В октябре можно выделить два основных периода, которые по лунному календарю подходят для посадки озимого чеснока.

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1–9 октября. Это период убывающей Луны. Посадку можно проводить в начале месяца, если почва уже достаточно остыла, а в ближайшее время не прогнозируется длительного потепления.

Спешить с посадкой также не стоит. Если осень остается теплой, зубчики могут не только укорениться, но и пустить зеленые побеги. Это снижает их устойчивость к зимним морозам.

27–31 октября. В конце месяца снова наступает период убывающей Луны. Такие даты могут подойти для регионов с длительной тёплой осенью. В то же время важно не откладывать посадку слишком надолго, если уже ожидаются устойчивые заморозки.

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В какие дни лучше не сажать чеснок

По лунному календарю нежелательными для посадки считаются 10 и 26 октября.

10 октября будет новолуние, а 26 октября — полнолуние. В традиционных посевных календарях эти фазы Луны часто рекомендуют оставлять для отдыха от посадочных работ.

Однако это лишь дополнительный ориентир. Если погодные условия в конкретном регионе требуют выс

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