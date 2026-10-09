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Когда лучше всего подсевать газон: советы для новичков

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read4 мин
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Когда лучше всего подсевать газон: советы для новичков
Газон. Источник: Unsplash

Осеннее подсевание помогает сделать газон более густым, закрыть пробелы и уменьшить пространство для сорняков. Лучше всего проводить его тогда, когда почва еще теплая, а воздух уже прохладнее.

Об этом советуют эксперты по уходу за газонами Брайан Шонфилд, менеджер Lowe’s, и Крейг Элворти, основатель Lawnbright. По их словам, начало осени создает благоприятные условия для прорастания семян: земля еще хорошо прогрета, жара уже спадает, а осадков становится больше.

Когда лучше всего подсевать газон

Точное время зависит от климата и вида травы, однако для газонов из холодостойких трав лучшим периодом считается конец лета и начало осени.

Брайан Шонфилд объясняет, что теплая почва способствует быстрому прорастанию семян, тогда как более прохладный воздух снижает стресс для молодой травы. Осенние дожди также помогают поддерживать необходимую влажность.

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Крейг Элворти добавляет, что важно дать молодой траве достаточно времени для укоренения до наступления сильных морозов.

Как правило, подсевать газон рекомендуется примерно за 2–4 недели до первых устойчивых заморозков. Если сделать это слишком поздно, семена могут не успеть нормально прорасти и сформировать корневую систему.

Почему осень подходит лучше всего

Осеннее подсевание имеет несколько преимуществ. Почва после лета остается теплой, поэтому семена прорастают быстрее, чем в холодной земле весной.

В то же время температура воздуха уже ниже, поэтому молодые ростки меньше страдают от жары и пересыхания.

Еще одно преимущество – меньшая конкуренция с сорняками. Более густой газон закрывает свободное пространство и не дает нежелательным растениям легко закрепиться весной.

Как подготовить газон к подсеву

Перед посевом новых семян газон нужно подготовить. Оба эксперта советуют сначала скосить траву чуть ниже, чем обычно.

Не нужно срезать ее слишком коротко, однако меньшая высота поможет солнечному свету лучше проникать к поверхности почвы, а старые травинки не будут затенять молодые всходы.

После этого следует с помощью граблей убрать:

  • сухую траву;
  • опавшие листья;
  • растительные остатки;
  • излишки дерна на поверхности почвы.

Полезной будет и аэрация – прокалывание почвы специальным аэратором или другим инструментом. Это улучшает доступ воздуха, воды и питательных веществ к корням.

При необходимости после аэрации можно внести тонкий слой компоста или стартовое удобрение для газона.

Как правильно подсевать газон

Прежде всего нужно подобрать семена, подходящие для климата и условий на участке. Особенно важно учесть освещенность: одни травы хорошо растут на солнце, другие лучше переносят затенение.

Семена следует равномерно распределить по газону. На больших площадях удобнее использовать разбрасыватель, чтобы избежать слишком густых или, наоборот, прореженных участков.

После посева землю нужно слегка прочесать граблями, чтобы семена соприкасались с влажной почвой.

Как поливать после подсева

В первые дни после посева верхний слой почвы должен оставаться постоянно слегка влажным. Лучше поливать чаще, но небольшими порциями, чтобы не вымывать семена и не образовывать лужи.

Такой режим особенно важен примерно в течение первых 7–10 дней. После появления всходов частоту полива постепенно уменьшают, но увеличивают количество воды за один раз. Это стимулирует корни расти глубже.

Когда можно впервые скосить молодую траву

Спешить с первым кошением не стоит. Молодой траве нужно дать время хорошо укорениться и набрать достаточную высоту. До этого газон желательно как можно меньше вытаптывать. После того как новые всходы окрепнут, можно постепенно возвращаться к обычному режиму ухода.

Осеннее подсевание особенно полезно для газонов с проплешинами или редкой травой. Если провести его вовремя и обеспечить семенам достаточно влаги, весной газон будет значительно гуще и ровнее.

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