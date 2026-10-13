Когда наступает день зимнего солнцестояния: точная дата в 2026 году

Зимнее солнцестояние – особое астрономическое явление, знаменующее самый короткий день и самую длинную ночь года на Северном полушарии. Именно после него продолжительность светового дня начинает постепенно увеличиваться.

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Издавна этот период связывали с возрождением природы и победой света над тьмой. Хотя впереди еще несколько месяцев холодов, Солнце с каждым днем будет все дольше оставаться над горизонтом. OBOZ.UA рассказывает, на какую дату приходится зимнее солнцестояние в 2026 году, чем объясняется это природное явление и когда дни начнут удлиняться.

Когда наступит зимнее солнцестояние в 2026 году

В 2026 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря, в понедельник. Его точный астрономический момент приходится на 22:50 по киевскому времени.

В этот день Солнце будет находиться над горизонтом меньше всего времени за весь год. В частности, в Киеве световой день продлится примерно 8 часов: рассвет наступит около 07:55, а закат Солнца – в 15:56.

Уже в ближайшие дни продолжительность дневного света начнет увеличиваться. Сначала разница будет измеряться счетными секундами, но со временем станет более ощутимой.

Почему происходит зимнее солнцестояние

Изменение продолжительности дня и ночи связано с наклоном земной оси и движением нашей планеты вокруг Солнца. Ось Земли отклонена примерно на 23,5 градуса от перпендикуляра к плоскости ее орбиты. Из-за этого в течение года солнечные лучи освещают Северное и Южное полушария под разными углами.

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В конце декабря Северное полушарие наиболее отклонено от Солнца. Оно поднимается относительно низко над горизонтом, а его дневная траектория становится самой короткой.

В момент декабрьского солнцестояния Солнце достигает крайнего южного положения на небесной сфере. После этого направление его видимого годового перемещения меняется, а дни на Северном полушарии постепенно удлиняются.

Интересно, что для жителей Южного полушария все происходит наоборот: 21 декабря там наступает летнее солнцестояние, а световой день становится самым длинным в году.

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Когда начнет удлиняться день после зимнего солнцестояния

Постепенное увеличение продолжительности светового дня начнется после 21 декабря 2026 года. Однако в первые дни заметить разницу без специальных измерений будет практически невозможно. Например, в Киеве 22 декабря продолжительность дня почти не будет отличаться от предыдущих суток. Зато в конце месяца световой день уже будет на несколько минут длиннее.

Есть еще одна интересная особенность: самый ранний закат и самый поздний восход Солнца не совпадают с зимним солнцестоянием. Причина заключается в особенностях земной орбиты и разнице между солнечным и календарным временем.

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Стоит также помнить, что увеличение продолжительности дня не означает немедленного потепления. Из-за постепенного охлаждения земной поверхности и атмосферы самые низкие температуры обычно наблюдаются уже после солнцестояния.

Традиции и значение зимнего солнцестояния

На протяжении тысячелетий люди придавали зимнему солнцестоянию символическое значение. Возвращение Солнца ассоциировалось с надеждой, восстановлением жизненных сил и началом нового природного цикла.

В разных культурах это событие сопровождалось обрядами, праздничными кострами и обычаями, призванными почтить свет. Для земледельческих народов оно также было важным ориентиром в годовом календаре.

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Сегодня зимнее солнцестояние – это прежде всего астрономическая граница, обозначающая начало астрономической зимы на Северном полушарии. В то же время эта дата сохраняет свое символическое значение: после самой длинной ночи в году световой день снова начинает удлиняться, приближая приход весны.

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