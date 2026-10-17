Когда отмечается День украинской письменности и языка: дата в 2026 году

День украинской письменности и языка — знаковое событие, посвященное многовековому культурному наследию и государственному языку Украины. В последние годы этот праздник приобрел исключительное значение, ведь после начала полномасштабного вторжения все больше граждан сознательно переходят на украинский язык в быту и углубляют свои знания.

Видео дня

Празднование этого дня объединяет миллионы украинцев по всему миру вокруг общих ценностей и традиций. Помимо глубокого символизма, праздник сопровождается масштабными образовательными и культурными мероприятиями, способствующими популяризации родного языка.

История праздника

Официальное празднование Дня украинской письменности и языка было учреждено в 1997 году Указом Президента Украины Леонида Кучмы. Праздник был приурочен к дню памяти преподобного Нестора Летописца — выдающегося летописца Киевской Руси и автора "Повести прошлых лет". Долгое время по церковному календарю эта дата приходилась на 9 ноября.

Ситуация изменилась в 2023 году, когда Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. В результате церковные праздники сдвинулись на 13 дней назад, и день памяти Нестора Летописца стал приходиться на 27 октября. Соответственно, Указом Президента Владимира Зеленского государственный праздник также официально перенесли на 27 октября, сохранив его историческую и духовно-культурную связь.

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Традиции и мероприятия ко Дню письменности

Главной и самой известной традицией праздника является Всеукраинский радиодиктант национального единства, учрежденный в 2000 году. Это уникальная акция, которая не столько проверяет грамотность, сколько демонстрирует солидарность украинцев во всем мире, которые одновременно пишут текст под диктовку известных культурных деятелей, писателей или актеров.

Помимо радиодиктанта, этому дню традиционно посвящают старт Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика, в котором принимают участие конкурсанты из десятков стран мира.

Главные истории дня

Также в учреждениях образования и культуры проходят тематические выставки, открытые лекции, литературные чтения и образовательные форумы, призванные подчеркнуть красоту и богатство украинского языка.

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