Великомученицу Екатерину считают покровительницей девушек, счастливого брака и семейного благополучия. В народе этот праздник называли днем девичьей судьбы, ведь именно тогда незамужние девушки пытались узнать о своем будущем и просили святую помочь найти любовь.

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Однако после календарной реформы День святой Екатерины для большинства украинских верующих больше не приходится на декабрь. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать праздник в 2026 году, какие традиции с ним связаны и что в этот день принято делать.

Когда День святой Екатерины в 2026 году

По новому церковному календарю День святой Екатерины отмечают 24 ноября. В 2026 году эта дата приходится на вторник. Раньше украинцы чествовали великомученицу 7 декабря, однако после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый стиль дата сместилась на 13 дней.

Церковный смысл остается неизменным – верующие вспоминают святую Екатерину Александрийскую, ставшую символом мудрости, мужества и преданности христианской вере.

Кто такая святая Екатерина Александрийская

Согласно церковным преданиям, Екатерина жила в конце III – начале IV века в египетской Александрии. Она происходила из состоятельной семьи, получила хорошее образование и с юных лет интересовалась философией, литературой и науками. Особенно ее почитают за мудрость и непоколебимость убеждений, которые она сохранила даже перед угрозой смерти.

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Согласно христианскому житию, после принятия христианства Екатерина открыто выступила против преследования верующих и отказалась поклоняться языческим богам. Ее пытались убедить отречься от веры, однако она осталась непоколебимой. По преданиям, девушку подвергли пыткам, а затем казнили.

Святая Екатерина стала одним из самых известных образов христианского мученичества. На иконах ее часто изображают с крестом, книгой или колесом, которое символизирует орудие пыток. При этом историки отмечают, что многие подробности ее жизни известны именно из более поздних религиозных преданий.

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Традиции на День святой Екатерины

В украинской народной культуре праздник Екатерины был тесно связан с представлениями о счастливой судьбе и будущей семейной жизни. Прежде всего в этот день незамужние девушки молились о хорошем муже, взаимной любви и семейном благополучии.

Верующие посещали церковь, зажигали свечи и обращались к великомученице с молитвами. Святую также просили о мудрости, терпении и помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Особенно почитали Екатерину женщины, которые стремились создать семью.

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В некоторых украинских селах в этот день устраивали девичьи посиделки. Молодежь собиралась вместе, пела песни, готовила угощения и проводила обряды, связанные с поиском своей судьбы. Такие обычаи относятся прежде всего к народной культуре, а не к церковным обрядам.

Что нельзя делать в День святой Екатерины

С днем Екатерины связано немало народных запретов, которые передавались из поколения в поколение. В частности, считалось, что в этот день нежелательно ссориться, обижать близких, сквернословить и желать кому-либо зла. Вместо этого советовали посвятить время молитве, добрым делам и общению с семьей.

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По некоторым поверьям, на Екатерину также избегали тяжелой физической работы, шитья и других видов рукоделия. В отдельных местностях существовали предостережения против разжигания огня или начала больших дел. Однако эти ограничения являются народными суевериями, а не обязательными церковными правилами.

Стоит также помнить, что День святой Екатерины приходится на период Рождественского поста. Поэтому верующие, которые его соблюдают, учитывают соответствующие правила питания и духовной подготовки к Рождеству.

Главное значение праздника заключается не в гаданиях или запретах, а в почитании памяти великомученицы Екатерины. Ее образ напоминает о важности веры, мудрости, стойкости и верности собственным убеждениям.

OBOZ.UA писал ранее о советах священника относительно поста и питания во время Рождественского поста.