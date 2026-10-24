Когда отмечается День достоинства и свободы в Украине: что это за праздник

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуБухгалтер восстановился в должностиБухгалтер после увольнения отсудил компенсацию в 5,8 млн грн: теперь его должны восстановить на работеНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоит"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. Видео"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. ВидеоОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известно"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 днейВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото

Когда отмечается День достоинства и свободы в Украине: что это за праздник

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
9
Когда отмечается День достоинства и свободы в Украине: что это за праздник
День достоинства и свободы. Источник: Создано с помощью ИИ

Ежегодно в ноябре Украина отмечает День достоинства и свободы – памятную дату, посвященную двум важным событиям новейшей истории страны. Речь идет об Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013–2014 годов.

Обе начались с массовых протестов и были связаны с борьбой украинцев за свои права и демократические принципы. Об истории и значении праздника рассказывает OBOZ.UA.

Когда отмечают День достоинства и свободы

День достоинства и свободы отмечается 21 ноября. В 2026 году эта дата приходится на субботу.

Официально праздник был учрежден 13 ноября 2014 года указом президента Украины № 872/2014. Его целью стало почтение памяти участников двух революций, произошедших после провозглашения независимости Украины.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
15,8 т.
Когда переходят на зимнее время в Украине: точная дата
15,8 т.
Когда переходят на зимнее время в Украине: точная дата
Алина МилсентАлина Милсент
7,2 т.
Как вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способ
7,2 т.
Как вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способ
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,3 т.
Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всех
4,3 т.
Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всех

Ранее, с 2005 года, в Украине существовал День свободы, который отмечался 22 ноября в честь начала Оранжевой революции. В 2011 году его объединили с Днем Соборности, а после событий Евромайдана установили новую памятную дату – 21 ноября.

История Дня достоинства и свободы

Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года, когда украинцы вышли на массовые акции протеста из-за фальсификаций во время второго тура президентских выборов. Центром протестов стал Майдан Независимости в Киеве. Акции продолжались несколько недель и завершились назначением повторного голосования второго тура, по результатам которого президентом Украины стал Виктор Ющенко.

Спустя девять лет, 21 ноября 2013 года, в Киеве начался Евромайдан. Причиной стало решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Сначала демонстрации носили мирный характер. Однако после силового разгона протестующих в ночь на 30 ноября акции приобрели гораздо больший масштаб. Участники требовали ответственности за применение силы, отставки правительства и политических перемен.

Наиболее трагичными стали события 18–20 февраля 2014 года, когда в центре Киева погибли десятки протестующих. Погибших участников Революции достоинства чтят как Героев Небесной Сотни.

Как отмечают День достоинства и свободы в Украине

Ежегодно 21 ноября в Украине проводятся памятные и просветительские мероприятия, посвященные событиям двух революций.

В Киеве люди традиционно приносят цветы и зажигают лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни. В музеях и культурных учреждениях организуют тематические выставки, показы документальных фильмов и встречи с участниками Майданов.

В школах проводят уроки истории, посвященные событиям 2004 и 2013–2014 годов. Также проходят публичные дискуссии, лекции и презентации исторических материалов.

В условиях полномасштабной войны значение этого дня связано не только с воспоминаниями о прошлых революциях. Он также напоминает о независимости Украины, гражданских правах и ценностях, которые украинцы продолжают защищать.

OBOZ.UA ранее публиковал календарь церковных праздников на ноябрь 2026 года.

Похожие темы
Революция ДостоинствапраздникИстория Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!