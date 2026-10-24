Когда отмечается День достоинства и свободы в Украине: что это за праздник

Ежегодно в ноябре Украина отмечает День достоинства и свободы – памятную дату, посвященную двум важным событиям новейшей истории страны. Речь идет об Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013–2014 годов.

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Обе начались с массовых протестов и были связаны с борьбой украинцев за свои права и демократические принципы. Об истории и значении праздника рассказывает OBOZ.UA.

Когда отмечают День достоинства и свободы

День достоинства и свободы отмечается 21 ноября. В 2026 году эта дата приходится на субботу.

Официально праздник был учрежден 13 ноября 2014 года указом президента Украины № 872/2014. Его целью стало почтение памяти участников двух революций, произошедших после провозглашения независимости Украины.

Ранее, с 2005 года, в Украине существовал День свободы, который отмечался 22 ноября в честь начала Оранжевой революции. В 2011 году его объединили с Днем Соборности, а после событий Евромайдана установили новую памятную дату – 21 ноября.

История Дня достоинства и свободы

Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года, когда украинцы вышли на массовые акции протеста из-за фальсификаций во время второго тура президентских выборов. Центром протестов стал Майдан Независимости в Киеве. Акции продолжались несколько недель и завершились назначением повторного голосования второго тура, по результатам которого президентом Украины стал Виктор Ющенко.

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Спустя девять лет, 21 ноября 2013 года, в Киеве начался Евромайдан. Причиной стало решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Сначала демонстрации носили мирный характер. Однако после силового разгона протестующих в ночь на 30 ноября акции приобрели гораздо больший масштаб. Участники требовали ответственности за применение силы, отставки правительства и политических перемен.

Наиболее трагичными стали события 18–20 февраля 2014 года, когда в центре Киева погибли десятки протестующих. Погибших участников Революции достоинства чтят как Героев Небесной Сотни.

Главные истории дня

Как отмечают День достоинства и свободы в Украине

Ежегодно 21 ноября в Украине проводятся памятные и просветительские мероприятия, посвященные событиям двух революций.

В Киеве люди традиционно приносят цветы и зажигают лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни. В музеях и культурных учреждениях организуют тематические выставки, показы документальных фильмов и встречи с участниками Майданов.

В школах проводят уроки истории, посвященные событиям 2004 и 2013–2014 годов. Также проходят публичные дискуссии, лекции и презентации исторических материалов.

В условиях полномасштабной войны значение этого дня связано не только с воспоминаниями о прошлых революциях. Он также напоминает о независимости Украины, гражданских правах и ценностях, которые украинцы продолжают защищать.

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