Когда в Украине Черная пятница: дата в 2026 году
В конце ноября магазины традиционно запускают одни из крупнейших распродаж года. Черная пятница давно стала привычным явлением и для украинских покупателей, хотя сама традиция зародилась в США.
OBOZ.UA сообщает, что в 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября. Именно эта дата считается основной для Black Friday в этом году.
Почему дата меняется каждый год
У Черной пятницы нет фиксированной даты. Ее проводят на следующий день после американского Дня благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.
В 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября, поэтому уже на следующий день, в пятницу 27 ноября, начинается традиционный период крупных распродаж.
Что обычно покупают в Черную пятницу
Распродажи могут охватывать практически все популярные категории товаров. Чаще всего акционные предложения появляются на:
- смартфонах, ноутбуках и другой электронике;
- бытовую технику;
- одежду и обувь;
- косметику и парфюмерию;
- товары для дома;
- детские товары;
- книги и подарки.
Конкретный размер скидки каждый продавец определяет самостоятельно, поэтому одна и та же вещь в разных магазинах может стоить по-разному.
Как не попасться на поддельную скидку
Готовиться к Black Friday лучше заранее.
Если вы уже знаете, что хотите приобрести, стоит проверить обычную цену товара еще до начала акций. Так будет проще понять, действительно ли магазин снизил стоимость, а не просто добавил зачеркнутую "старую" цену.
Полезно также сравнивать предложения нескольких продавцов и обращать внимание не только на процент скидки, но и на конечную сумму.
Откуда взялось название "Черная пятница"
Самое известное объяснение связано с американским городом Филадельфией. В середине XX века полиция начала использовать название Black Friday для пятницы после Дня благодарения, когда город переполняли покупатели и туристы, а на дорогах возникали масштабные пробки.
Со временем это выражение утратило негативный оттенок и стало ассоциироваться прежде всего с сезонными распродажами.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие уловки используют продавцы в Черную пятницу.
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