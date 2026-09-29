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Когда будут магнитные бури в октябре: названы опасные даты

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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Когда будут магнитные бури в октябре: названы опасные даты
Магнитные бури в октябре
Источник: Freepik

На основе свежего прогноза Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC) стала известна геомагнитная обстановка на начало и середину октября 2026 года. Специалисты отмечают несколькo периодов повышенной активности, когда индекс Kp поднимется до опасного уровня.

Главным днем риска в октябре станет 22 октября. Об этом говорится на сайте Центра прогнозирования космической погоды США.

Прогноз геомагнитной активности

Согласно данным космических наблюдений, геомагнитная обстановка в течение месяца будет неоднородной:

1-3 октября: Спокойный период. Индекс Kp удержится на минимальной отметке 2.

4-6 октября: Первое заметное усиление активности. Индекс Kp вырастет до 4 (небольшие возмущения / активная магнитосфера).

7-8 октября: Постепенный спад. Индекс Kp опустится до 3.

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9-20 октября: Длительный период геомагнитного затишья. Значения Kp будут колебаться на безопасном уровне 2-3.

21 октября: Возрастание активности. Индекс Kp достигнет 4.

22 октября: Самый опасный день месяца. Ожидается полноценная магнитная буря (индекс Kp 5).

23-24 октября: Стабилизация обстановки. Уровень активности снизится до Kp 4.

Самые опасные даты месяца

Самая мощная магнитная буря ожидается 22 октября. В этот день индекс Kp достигнет отметки 5, что соответствует геомагнитной буре уровня G1. В это время метеозависимые люди могут ощущать недомогание, головные боли и упадок сил.

Дополнительно стоит обратить внимание на периоды 4–6 октября и 21, 23–24 октября. В эти даты фиксируется повышенный индекс Kp 4, что сигнализирует о нестабильном состоянии магнитосферы Земли.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно утром). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в мае ракета Vega C вывела на орбиту европейско-китайский спутник SMILE, который будет исследовать космическую погоду. Миссия прошла по плану – примерно через 56 минут после старта трехступенчатая ракета-носитель вывела его на круговую орбиту на высоте 707 километров над Землей.

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