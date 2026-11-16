Когда будут магнитные бури в ноябре: названы опасные даты

В ноябре 2026 года прогноз геомагнитной активности изменился: после первоначальных расчетов без магнитных бурь ученые предсказали несколько периодов возмущений. Магнитные бури уровня G1 ожидаются 17, 18, 27 и 28 ноября.

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В то же время на протяжении большей части месяца геомагнитная обстановка должна оставаться спокойной, а сильных штормов не прогнозируют. Об этом свидетельствуют обновленные расчеты ученых Центра прогнозирования космической погоды.

Когда ожидаются магнитные бури в ноябре

Первоначальный прогноз на последний месяц осени был оптимистичным: магнитных бурь не предвидели, а возмущения с минимальным влиянием на Землю должны были быть немногочисленными.

Однако после обновления расчетов ученые спрогнозировали магнитные бури уровня STORM G1 на следующие даты:

17 ноября;

18 ноября;

27 ноября;

28 ноября.

Более сильных магнитных бурь, по предварительным данным ученых, не ожидается.

Какие дни будут с минимальными геомагнитными возмущениями

По прогнозу, возмущения с минимальным влиянием на Землю ожидались 1, 9, 17 и 18 ноября.

В то же время к этому списку после обновления расчетов добавились еще четыре даты: 16, 20, 21 и 26 ноября.

В течение 6–8 ноября Землю уже накрывала магнитная буря уровня G1. В дальнейшем, согласно последним расчетам ученых, геомагнитная ситуация должна соответствовать предыдущему прогнозу: новых сильных бурь или дополнительных возмущений с минимальным влиянием не ожидается.

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Что означают уровни магнитных бурь G1 и К-индекс

G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури по шкале от 1 до 5. Он соответствует К-индексу, если к показателю G добавить четыре единицы. Например, магнитная буря уровня G1 соответствует К-индексу 5.

К-индекс используют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь. Геомагнитную активность по этой шкале измеряют от 0 до 9.

Главные истории дня

В то же время солнечная активность постоянно меняется, поэтому прогнозы могут обновляться. Рекомендуется следить за показателями солнечных вспышек и геомагнитных бурь, а также внимательно относиться к своему здоровью.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Во время периодов геомагнитной активности стоит соблюдать режим сна и спать не менее восьми часов в сутки. Также важно поддерживать водный баланс и в течение дня пить достаточно чистой воды.

Кроме того, рекомендуется пересмотреть ежедневный рацион, отдавать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре ожидается еще несколько периодов усиления геомагнитной активности. В частности, 17–18 ноября K-индекс может повыситься до 4. В то же время в остальные дни месяца существенных возмущений не ожидается – геомагнитная обстановка преимущественно будет оставаться спокойной или слабо возмущенной.