Кого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорий

В Украине до 31 октября 2026 года продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом действующие основания для освобождения от мобилизации остались прежними.

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В частности, призыву не подлежат мужчины в возрасте до 25 лет и старше 60 лет, а граждане старше 60 лет могут проходить военную службу только на добровольной основе. Подробнее о том, кого не будут мобилизовывать с 1 ноября, рассказывает OBOZ.UA.

Кого не будут мобилизовывать в ноябре

Порядок мобилизации в Украине определяет Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, статья 23 предусматривает перечень граждан, имеющих право на отсрочку или не подлежащих призыву ввиду состояния здоровья, семейных обстоятельств, обучения или профессиональной деятельности.

К таким категориям относятся:

– лица, непригодные к военной службе по состоянию здоровья – полностью или временно, в соответствии с заключением военно-медицинской комиссии и требованиями приказа Минобороны № 402;

– лица с инвалидностью I, II или III группы;

– мужчины в возрасте до 25 лет, не состоящие на воинском учете;

– родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если они находятся на иждивении;

– одинокие матери и отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;

– родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

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– опекуны детей, лишенных родительской опеки;

– люди, постоянно ухаживающие за тяжелобольными членами семьи, мужем или женой, родителями или лицами с инвалидностью I–II группы;

– студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты и докторанты, а также преподаватели и ученые, имеющие надлежащим образом оформленную отсрочку;

– работники критически важных предприятий, оборонной промышленности и стратегических объектов, если им официально предоставлено бронирование;

– отдельные категории государственных служащих и судьи, для которых предусмотрены соответствующие законодательные гарантии;

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– граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

– освобожденные из плена военнослужащие и другие военнообязанные;

– военнообязанные женщины, которых не призывают во время всеобщей мобилизации.

Кому могут предоставить отсрочку или исключить из воинского учета

Стоит отметить, что право на отсрочку зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов. Поэтому принадлежность к той или иной категории следует проверять с учетом действующей редакции законодательства.

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Приказ Минобороны № 402 определяет перечень заболеваний, которые могут служить основанием для освобождения от военной службы. Также следует помнить, что ВЛК оценивает не только диагноз, но и тяжесть заболевания, а также его влияние на способность выполнять военные обязанности.

Среди таких состояний:

– тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

– онкологические заболевания;

– серьезные психические расстройства;

– полная потеря зрения или слуха;

– значительные поражения нервной системы или опорно-двигательного аппарата.

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Решение принимается индивидуально по результатам осмотра и на основании медицинских документов.

Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", с воинского учета исключаются лица, которые:

– признаны негодными к службе;

– достигли 60 лет;

– потеряли гражданство Украины;

– объявлены судом умершими или признаны без вести пропавшими.

Мобилизация мужчин старше 60 лет

Мужчины в возрасте от 60 лет могут вступить в Вооруженные силы Украины только по собственному желанию, заключив контракт. Им предусмотрены исключительно небоевые должности, а для прохождения службы необходимо получить письменное согласие командира воинской части, в которую они планируют поступить.

Как писал OBOZ.UA, в Украине приняли закон, предусматривающий сохранение денежного довольствия военнослужащих в течение всего периода стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом. Документ отменяет прежнее ограничение в 12 месяцев, при этом прохождение медицинских осмотров остается обязательным.