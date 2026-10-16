Кого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорий
В Украине до 31 октября 2026 года продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом действующие основания для освобождения от мобилизации остались прежними.
В частности, призыву не подлежат мужчины в возрасте до 25 лет и старше 60 лет, а граждане старше 60 лет могут проходить военную службу только на добровольной основе. Подробнее о том, кого не будут мобилизовывать с 1 ноября, рассказывает OBOZ.UA.
Кого не будут мобилизовывать в ноябре
Порядок мобилизации в Украине определяет Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, статья 23 предусматривает перечень граждан, имеющих право на отсрочку или не подлежащих призыву ввиду состояния здоровья, семейных обстоятельств, обучения или профессиональной деятельности.
К таким категориям относятся:
– лица, непригодные к военной службе по состоянию здоровья – полностью или временно, в соответствии с заключением военно-медицинской комиссии и требованиями приказа Минобороны № 402;
– лица с инвалидностью I, II или III группы;
– мужчины в возрасте до 25 лет, не состоящие на воинском учете;
– родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если они находятся на иждивении;
– одинокие матери и отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;
– родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
– опекуны детей, лишенных родительской опеки;
– люди, постоянно ухаживающие за тяжелобольными членами семьи, мужем или женой, родителями или лицами с инвалидностью I–II группы;
– студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты и докторанты, а также преподаватели и ученые, имеющие надлежащим образом оформленную отсрочку;
– работники критически важных предприятий, оборонной промышленности и стратегических объектов, если им официально предоставлено бронирование;
– отдельные категории государственных служащих и судьи, для которых предусмотрены соответствующие законодательные гарантии;
– граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;
– освобожденные из плена военнослужащие и другие военнообязанные;
– военнообязанные женщины, которых не призывают во время всеобщей мобилизации.
Кому могут предоставить отсрочку или исключить из воинского учета
Стоит отметить, что право на отсрочку зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов. Поэтому принадлежность к той или иной категории следует проверять с учетом действующей редакции законодательства.
Приказ Минобороны № 402 определяет перечень заболеваний, которые могут служить основанием для освобождения от военной службы. Также следует помнить, что ВЛК оценивает не только диагноз, но и тяжесть заболевания, а также его влияние на способность выполнять военные обязанности.
Среди таких состояний:
– тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
– онкологические заболевания;
– серьезные психические расстройства;
– полная потеря зрения или слуха;
– значительные поражения нервной системы или опорно-двигательного аппарата.
Решение принимается индивидуально по результатам осмотра и на основании медицинских документов.
Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", с воинского учета исключаются лица, которые:
– признаны негодными к службе;
– достигли 60 лет;
– потеряли гражданство Украины;
– объявлены судом умершими или признаны без вести пропавшими.
Мобилизация мужчин старше 60 лет
Мужчины в возрасте от 60 лет могут вступить в Вооруженные силы Украины только по собственному желанию, заключив контракт. Им предусмотрены исключительно небоевые должности, а для прохождения службы необходимо получить письменное согласие командира воинской части, в которую они планируют поступить.
Как писал OBOZ.UA, в Украине приняли закон, предусматривающий сохранение денежного довольствия военнослужащих в течение всего периода стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом. Документ отменяет прежнее ограничение в 12 месяцев, при этом прохождение медицинских осмотров остается обязательным.
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