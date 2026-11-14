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Конец ноября принесет удачу этим знакам зодиака: у них все получится

AstroObozAstroOboz
Time to read2 мин
1,4 т.
Конец ноября принесет удачу этим знакам зодиака: у них все получится
Кому повезет в ноябре 2026. Источник: Pexels

Ноябрь – невероятно счастливый месяц для некоторых знаков зодиака, тогда как другие сталкиваются со многими трудностями. Конец месяца будет полон новых потрясений из-за многочисленных астрономических и астрологических изменений.

Узнайте, какие знаки зодиака будут самыми счастливыми, сообщает OBOZ.UA.

22 ноября Солнце переходит в знак Стрельца. Это предвещает период большего оптимизма, расширения горизонтов, поиска новых увлечений и общения. После периода, в котором доминировал Скорпион, всегда отличавшийся интенсивностью, новаторством и глубокими размышлениями, все знаки смогут вздохнуть с облегчением. Они снова смогут наслаждаться жизнью.

Фиксированные знаки зодиака до 22 ноября будут ощущать напряжение между потребностью в контроле и необходимостью значительных перемен в жизни. Телец, Лев, Скорпион и Водолей лишь в конце месяца поверят, что трансформация возможна без полного преображения. Необязательно разрушать все, чтобы построить что-то новое.

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Кто будет самым счастливым в ноябре. Источник: Pexels

25 ноября Марс войдет в Деву, что активизирует потребность в организации и обучении. Меркурий и Венера также завершат свое ретроградное движение в середине ноября. Это положит конец периоду недоразумений и принесет большую ясность как в личных, так и в профессиональных делах.

Самый счастливый человек в ноябре 2026 года – это Скорпион. Конец месяца также будет для них благоприятным. Они могут пережить некоторые новаторские решения или перемены в своей жизни – переезд, решение расширить семью, разрыв отношений или помолвка, или даже смена работы. Однако конец месяца принадлежит прежде всего Стрельцам, для которых это будет время изобилия и расцвета. Также возможен прорыв в личных и профессиональных отношениях.

Конец ноября будет счастливым не только для Скорпионов и Стрельцов. Девы также должны быть довольны своей жизнью – они получат предложения сменить работу, получить повышение или сосредоточиться на новом проекте. Это может потребовать переезда, поэтому Девам нужно подумать, готовы ли они. Их жизнь, безусловно, на какое-то время перевернется с ног на голову, но эти перемены будут позитивными.

Счастье будет и в жизни Водолеев. Однако этот знак зодиака любит перемены и часто идет против установленных норм и правил, которые его утомляют. Водолеям сейчас могут предложить возможность стать соучредителями нового предприятия, например компании. Это потребует перестройки их жизни и установления новых приоритетов. Водолеям стоит сделать этот шаг – тогда все в их жизни наконец встанет на свои места.

Конец этого осеннего месяца также будет благоприятным для Близнецов. Близнецам особенно повезет в финансовых вопросах. Они могут получить внезапные, неожиданные новости – например, предложение о работе, повышение зарплаты или крупный подарок.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить предсказаниям или нет.

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