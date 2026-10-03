Комнатным растениям нужен другой режим осенью: что нужно изменить

Осенью комнатные растения требуют иного ухода, чем в теплое время года. Из-за более низкой температуры и сокращения продолжительности светового дня почва в горшках высыхает медленнее, поэтому поливать растения нужно реже.

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В то же время полностью сокращать полив не стоит. Если почва будет долго оставаться сухой, растения могут терять влагу, ослабевать и постепенно увядать, сообщает Homes and Gardens.

Не поливайте растения по графику

Одна из самых распространенных ошибок – поливать комнатные растения по привычному графику, например, раз в неделю. Осенью такой подход может привести к переувлажнению, ведь почва высыхает значительно медленнее, чем летом.

Перед поливом лучше проверять почву пальцем или специальным влагомером. Важно оценивать не только верхний слой, но и почву глубже, где находятся корни.

Обычно растения поливают тогда, когда верхние 2–5 см субстрата уже подсохли. Однако точная частота зависит от конкретного вида: суккуленты и кактусы переносят засуху значительно лучше, чем влаголюбивые растения.

Не ориентируйтесь только на сухую поверхность

Осенью верхний слой почвы может быстро покрываться сухой коркой, особенно после включения отопления. Это еще не означает, что земля внутри горшка также сухая. Ниже может оставаться достаточно влаги.

Корка также иногда образуется из-за накопления солей и минералов из водопроводной воды или удобрений. В таком случае верхний слой земли можно осторожно снять, почву промыть водой и добавить свежий субстрат.

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Как правильно поливать осенью

Самый простой способ – обычный полив сверху из лейки. Однако именно во время такого полива растение легче всего перелить. Альтернативой может служить нижний полив. Горшок ставят в поддон с водой, и субстрат постепенно впитывает необходимое количество влаги через дренажные отверстия.

Также можно использовать глубокий полив: горшок ставят в раковину или емкость с водой примерно на 20 минут, после чего дают лишней влаге полностью стечь.

Осенью такой метод применяют реже, чем летом, особенно для растений, склонных к загниванию корней.

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Почему избыток воды осенью особенно опасен

Из-за прохлады и недостатка света вода испаряется медленнее. Если почва постоянно остается влажной, корни получают меньше кислорода.

Это повышает риск корневой гнили, грибковых болезней и появления вредителей, которые хорошо себя чувствуют во влажной среде. Именно поэтому осенью особенно важно следить, чтобы в горшках были дренажные отверстия, а после полива вода не застаивалась в поддоне.

Что еще изменить осенью

Помимо полива, стоит обратить внимание и на условия, в которых находятся растения.

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Из-за укорочения светового дня им может не хватать света, поэтому горшки по возможности лучше переставить поближе к окнам. В то же время растения не следует оставлять у холодного стекла или на сквозняке.

Кроме того, осенью большинство комнатных растений растут медленнее, поэтому нуждаются в меньшем количестве воды и питательных веществ.

Главное правило простое: осенью лучше каждый раз проверять состояние почвы, а не поливать растения автоматически по привычному графику.

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