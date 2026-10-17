Кто из мужчин может выехать из Украины за границу с 1 ноября: подробное объяснение

С 1 ноября существенных изменений в правилах выезда мужчин за границу во время военного положения не предусмотрено. Право на пересечение границы, как и ранее, зависит от возраста, семейных обстоятельств, состояния здоровья и других законных оснований.

Видео дня

Для выезда необходимо иметь документы, подтверждающие такое право. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет право на выезд за границу зависит от наличия законных оснований. Среди них:

– определенные семейные обстоятельства;

– сопровождение человека с инвалидностью или лица, нуждающегося в постоянном уходе;

– лечение или реабилитация.

Все исключения и требования к ним определены Правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением № 57. Соответствующее основание необходимо подтвердить документами при прохождении пограничного контроля.

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу в соответствии с правилами, предусмотренными постановлением № 1031. Для пересечения границы им необходимы паспорт и военно-учетный документ, хотя для отдельных должностных лиц действуют особые условия.

По достижении 60 лет возрастные ограничения для мужчин призывного возраста не применяются. Отдельно рассматриваются случаи граждан, которых в установленном законом порядке исключили из воинского учета. Этот статус также должен быть надлежащим образом оформлен и подтвержден документально.

РЕКЛАМА

Какие документы нужны для выезда за границу

Перечень документов зависит от причины поездки. Помимо паспорта, мужчинам, на которых распространяются требования военного учета, необходимо иметь соответствующий военно-учетный документ. Если выезд связан с семейными обстоятельствами, лечением, уходом за другим человеком или служебной командировкой, необходимо предоставить подтверждающие документы.

Пограничники проверяют не только наличие документов, но и соответствие указанных в них сведений реальным обстоятельствам. Расхождения с данными реестра "Оберег" могут стать причиной отказа. Даже если онлайн-проверка не выявила ограничений, это само по себе не гарантирует разрешения на выезд.

Главные истории дня

Позволяет ли бронирование выехать за границу

Само по себе бронирование от мобилизации не дает права пересекать границу. Сотрудникам, отправляющимся в командировку, необходимо иметь документы, подтверждающие служебную цель поездки, и выполнить требования для своей категории. Перед выездом также стоит проверить действительность бронирования и актуальность военно-учетных данных.

Для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и других критически важных компаний предусмотрены специальные механизмы отсрочки. В частности, отдельным сотрудникам ОПК может быть предоставлена временная отсрочка сроком до 45 дней для урегулирования вопросов воинского учета и оформления документов. Однако оно также не является самостоятельным основанием для выезда за границу.

РЕКЛАМА

Почему забронированному работнику могут отказать в выезде

Наличие бронирования не гарантирует пересечения границы. Пограничники проверяют документы и законность оснований для поездки. В выезде могут отказать, если:

– срок действия бронирования истек или его статус не подтверждается;

– в военно-учетных данных есть ошибки или несоответствия;

– отсутствуют документы, необходимые для конкретной категории;

– цель служебной командировки не подтверждена;

– не выполнены другие требования законодательства.

Чтобы избежать проблем, следует заранее проверить актуальность военно-учетных данных и бронирования. При этом окончательное решение о пропуске принимается во время пограничного контроля с учетом всех обстоятельств.

РЕКЛАМА

Как выезжать за границу журналистам и работникам СМИ

Для отдельных категорий журналистов, работников СМИ и специалистов по стратегическим коммуникациям предусмотрен специальный порядок служебных поездок за границу. Он распространяется и на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые соответствуют установленным требованиям.

Для выезда, в частности, требуется письмо-согласование Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. В документе указываются:

– цель поездки;

– дату выезда;

– ориентировочный срок возвращения;

РЕКЛАМА

– пункт пропуска, через который планируется пересечение границы.

Также необходимо иметь военно-учетные документы и другие подтверждающие документы, предусмотренные для конкретного случая. Особый порядок регулируется постановлением Кабинета Министров № 1509.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что автоматическое продление отсрочки для военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью, зависит от актуальности данных в государственных реестрах. Если необходимой информации нет, данные содержат несоответствия или система выявляет другого потенциального опекуна, отсрочка может не продлиться автоматически.