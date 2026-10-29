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Кто может потерять отсрочку от мобилизации с 1 ноября: названы все категории

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
699
бронирование, военный билет, мобилизация, документы
Иллюстративное фото. Источник: "Суспільне Луцьк"

Военнообязанные украинцы могут потерять отсрочку от мобилизации, если исчезают основания для ее предоставления или продления. Это касается, в частности, многодетных родителей с долгами по алиментам, студентов, мужчин с инвалидностью и тех, кто ухаживает за больными родственниками.

В некоторых случаях отсрочку отменяют автоматически, если система не находит подтверждения права на освобождение от призыва. OBOZ.UA рассказывает, при каких обстоятельствах это может произойти.

Многодетные родители, имеющие долги по алиментам

Отсрочку могут потерять многодетные родители, которые не платят алименты и имеют задолженность за три месяца. Законодательство предусматривает возможность отмены или непродления освобождения от мобилизации, если долг по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

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Если старший ребенок достиг 18 лет

Еще одним основанием для потери отсрочки является достижение старшим ребенком совершеннолетия. В таком случае освобождение от призыва аннулируют, а соответствующая отметка исчезает из электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+".

Мужчины с инвалидностью, не прошедшие повторный осмотр

Отсрочку могут потерять мужчины с инвалидностью, которые вовремя не прошли повторный осмотр. Это не касается людей, которым инвалидность установили пожизненно.

Право на отсрочку действует, пока заключение об инвалидности остается действительным. Медики определяют дату повторного осмотра, по результатам которого статус могут продлить. Если человек не является на осмотр, он может потерять право на отсрочку.

Студенты, сменившие форму обучения или взявшие академический отпуск

Отсрочку могут отменить получателям профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, если они переходят с дневной или дуальной формы обучения на заочную.

Также право на отсрочку теряют студенты, оформившие академический отпуск.

Те, кто ухаживает за больными родственниками

Отдельная категория – военнообязанные, которые ухаживают за больными женой или мужем, ребенком, собственными родителями или родителями жены или мужа.

Основания для отсрочки могут исчезнуть, если ребенок с инвалидностью достиг 18 лет или если заболевания, из-за которого ему требовался уход, больше нет.

Необходимость ухода подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии по форме №080-4/о. Документ выдают на год, поэтому его нужно своевременно продлевать, если необходимость в уходе сохраняется. Если срок действия заключения истек или человек больше не нуждается в уходе, основания для отсрочки могут исчезнуть.

Почему отсрочка может исчезнуть автоматически

Система периодически проверяет, сохраняются ли основания для отсрочки. Если подтверждения нет, освобождение от мобилизации могут отменить, и оно исчезнет из электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят предложения по усилению ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части, среди возможных мер – арест счетов, ограничение водительских прав и расширение розыскных полномочий полиции. Однако эти новые правила еще не приняты и не действуют, Министерство обороны должно подготовить предложения, которые должна рассмотреть Верховная Рада.

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