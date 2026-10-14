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"Скрывала наушник за волосами и слушала украинские песни": Юлия из Крыма рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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"Скрывала наушник за волосами и слушала украинские песни": Юлия из Крыма рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Юлия рассказала свою историю Музею "Голоса мирных". Источник: Фонд Рината Ахметова

19-летняя Юлия прожила в оккупированном Крыму почти все детство. Ее родители и старшая сестра уехали на подконтрольную Украине территорию еще до начала полномасштабной войны, но забрать младшую дочь не успели: сначала помешала пандемия, затем – полномасштабная война. Девушка осталась с бабушкой. Решилась уехать из оккупированного Крыма только в 2024 году. Свою историю она рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Отец не мог приехать за дочерью, ведь пересекать границу ему было крайне опасно из-за помощи военным АТО. В 2023 году он погиб под Бахмутом от взрывной травмы. Семья скрывала правду о его гибели, ведь это могло представлять угрозу для Юлии и бабушки. Их бы допрашивали о связях с украинской армией и заставляли извиняться за это. Девушка говорит: редко общалась с мамой и сестрой, но не теряла связи с Украиной.

"Я очень хотела приехать. Мы звонили родителям, но это было на праздники, на день рождения, на Новый год, на Пасху. Иногда я смотрела на полные семьи и не понимала, что так может быть", – говорит Юлия.

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С началом полномасштабной войны девушке становилось все труднее скрывать свою проукраинскую позицию. В 14 лет она столкнулась с преследованием из-за своих постов в соцсетях. К ней приехала российская полиция, поставила на учет и предупредила о штрафе в размере 200 тысяч рублей за повторение подобных постов.

"У меня сложилась такая не очень приятная ситуация еще в начале войны. Я писала, что они плохие, что они убивают нас, украинцев. Забыла о безопасности, и тогда ко мне приехала полиция", – рассказывает девушка.

После этого Юлия стала осторожнее. Но от украинского языка и культуры не отказалась. Она изучала язык по видеоурокам на YouTube и слушала украинскую музыку, пытаясь сохранить собственную идентичность.

"Было очень страшно. Помню такие моменты, когда в школе нас собрали на "линейку", заставили петь русские песни, гимн России и гимн Крыма. А я в это время прятала за волосами наушник и слушала украинские песни. И так же изучала язык", – вспоминает Юлия.

Как только появился шанс уехать из зоны оккупации, Юлия решилась на этот шаг. Наконец, после шести лет разлуки, девушка смогла обнять маму. Сейчас она учится на графического дизайнера, а еще стала участницей пилотного проекта "Молодежь выбирает Украину". При поддержке Фонда Рината Ахметова, Офиса омбудсмена Украины и Министерства молодежи и спорта Украины Юлия строит свое будущее в Украине.

Смотрите историю девушки здесь.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.

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