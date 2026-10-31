"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. Видео

Жители оккупированных Олешек на Херсонщине, которых удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, поделились первыми впечатлениями после эвакуации. Некоторые из них признаются, что до сих пор не до конца осознают произошедшее.

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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео со спасенными украинцами. На записях они рассказывают о пережитом и делятся своими эмоциями.

Одна из женщин, не сдерживая слез, рассказала, что мечтала о возвращении Украины в Олешки.

"Хотели, чтобы Украина пришла в Олешки, а не Олешки в Украину. Там очень много людей, которые хотят, чтобы Украина пришла туда. А не чтобы люди перебрались в Украину. Это Олешки, но ведь это Украина, правда? Так почему же мы должны убегать?" – сказала она.

Другая жительница Олешек вспомнила, как по дороге пассажиры в автобусе пели гимн Украины.

"Мы в автобусе все пели, хоть и тихо, гимн Украины. Не потому, что не было духа, а потому, что мы привыкли все делать очень тихо, пока жили в Олешках. Самое главное – мы не забыли гимн Украины. Вот это для нас было самым главным. Поэтому слава Украине!" – поделилась украинка.

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Еще одна женщина призналась, что до сих пор не может полностью поверить в происходящее.

"Мы еще не понимаем, что это происходит на самом деле, но, думаю, нужно немного времени. Я сейчас дышу по-другому", – сказала она.

Своими впечатлениями поделился и маленький мальчик. Он рассказал, что сначала очень боялся уезжать, а во время перелета на самолете страх не проходил. Однако позже ребенок успокоился и поблагодарил за возможность покинуть оккупированный город.

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"Когда мы уезжали, я очень боялся. Когда летели на самолете, тоже было страшно, но потом я уже не боялся. Спасибо вам за то, что вы прекратили огонь и дали нам уехать. Большое вам спасибо!" – сказал мальчик.

Лубинец подчеркнул, что эвакуированных ждут дальнейшая помощь, лечение и все необходимое. По его словам, люди очень долго ждали спасения, поэтому теперь важно позаботиться о каждом из них.

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Напомним, жители Олешек вернулись на подконтрольную Украине территорию через Беларусь. Сначала они на автобусах добрались из России до Анапы, откуда самолетами их доставили в белорусский Гомель. Оттуда людей на автобусах перевезли к украинской границе в Черниговской области.

Гуманитарную операцию организовали при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Во время перевозки жителей сопровождали медики, а для людей с инвалидностью привлекали автомобили скорой помощи. После завершения эвакуации президент Владимир Зеленский сообщил, что всем гражданам предоставят необходимую помощь и будут способствовать их адаптации.

Также OBOZ.UA показывал, какой вид имеют Олешки после нескольких лет российской оккупации. На опубликованных кадрах видны поврежденные многоэтажки с выбитыми окнами, обгоревшими фасадами и следами пожаров, разрушенные частные дома и коммерческие объекты. На улицах и возле дворов также лежат кучи бытового мусора и строительных обломков.