''Хорт. Первый характерник'': во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

В эти выходные во Львове состоялось особое культурно-социальное событие Вселенной "Хроники Силы" – "Тихое чтение". Создатели Вселенной Ольга Навроцкая и Алан Бадоев совместно с генеральными партнерами проекта – Ощадбанком и Mastercard – в рамках программы "Моя безбарьерность" представили два инклюзивных формата фэнтези-бестселлера "Хорт. Первый характерник": аудиокнигу и издание шрифтом Брайля.

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Презентация состоялась во львовской Сенсотеке – первом в Украине инклюзивном пространстве неформального образования. Событие объединило вокруг важной темы равного доступа к украинской культуре, которая продолжает развиваться даже в условиях полномасштабной войны.

Инициатива призвана открыть историю Хорта еще более широкой аудитории и привлечь внимание к необходимости создания доступной культурной среды для людей с нарушениями зрения. После презентации экземпляры книги шрифтом Брайля передадут библиотекам и специализированным учреждениям в разных городах Украины, чтобы как можно больше читателей смогли познакомиться с миром украинского фэнтези.

"Когда роман "Хорт. Первый характерник" стал бестселлером и мы увидели, насколько эта история откликается и взрослым, и детям, у нашей команды появилась большая мечта – сделать ее доступной для как можно большего числа людей.

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Мы создаем эту Вселенную в условиях войны и понимаем, что сегодня все больше людей полностью или частично теряют зрение. А значит, доступность культуры больше не может оставаться вопросом, решение которого мы откладываем на будущее. Об этом необходимо думать уже сегодня, находить новые возможности для вовлечения людей с инвалидностью в украинскую культурную жизнь, которая, несмотря на все вызовы, продолжает развиваться.

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Для нас принципиально важно, чтобы инклюзивность не означала компромисса с качеством. Мы стремились создать не просто доступный формат, а полноценный культурный продукт, который позволит каждому почувствовать атмосферу и магию нашей Вселенной", – отмечают создатели "Хроники Силы" Ольга Навроцкая и Алан Бадоев.

К созданию аудиоверсии романа присоединился украинский актер кино и дубляжа Евгений Лисничий, чей голос стал проводником для слушателей в фэнтезийный мир "Хроники Силы".

Особое внимание в рамках инициативы уделили не только созданию инклюзивных форматов, но и обеспечению реального доступа к ним. Ощадбанк предоставляет своим клиентам с нарушениями зрения возможность бесплатно прослушать полную версию аудиокниги "Хорт. Первый характерник". Индивидуальные промокоды со скидкой 100% банк будет ежемесячно отправлять через приложение Ощадбанка.

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Аудиокнига также доступна широкой аудитории. Первую главу можно бесплатно прослушать на Spotify, а полную версию приобрести на официальном сайте "Хроник Силы".

Проект реализуется при поддержке генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала 1+1 Украина.