''Хорт. Первый характерник'': во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 3 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробности"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробностиОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаИллюстрация — Петер Мадяр и Роберт ФицоНовый кредит Украине расколол ЕС: какие страны отказались давать деньги и чем это грозитЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детей"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМроссийские оккупантыОккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробностиОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаПосле атак РФ производство стали в Украине упало почти до нуля – Al JazeeraПосле атак РФ производство стали в Украине упало почти до нуля – Al Jazeera

"Хорт. Первый характерник": во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
33
"Хорт. Первый характерник": во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера
Презентация состоялась во львовской Сенсотеке – первом в Украине инклюзивном пространстве неформального образования. Источник: пресс-служба

В эти выходные во Львове состоялось особое культурно-социальное событие Вселенной "Хроники Силы" – "Тихое чтение". Создатели Вселенной Ольга Навроцкая и Алан Бадоев совместно с генеральными партнерами проекта – Ощадбанком и Mastercard – в рамках программы "Моя безбарьерность" представили два инклюзивных формата фэнтези-бестселлера "Хорт. Первый характерник": аудиокнигу и издание шрифтом Брайля.

''Хорт. Первый характерник'': во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

Во Львове представили инклюзивные издания фэнтези-бестселлера. Источник: пресс-служба

Презентация состоялась во львовской Сенсотеке – первом в Украине инклюзивном пространстве неформального образования. Событие объединило вокруг важной темы равного доступа к украинской культуре, которая продолжает развиваться даже в условиях полномасштабной войны.

''Хорт. Первый характерник'': во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

Во Львове представили инклюзивные издания фэнтези-бестселлера. Источник: пресс-служба

Читайте также
Александр ТурчиновАлександр Турчинов
19,7 т.
Страшная тайна об оккупации Крыма: почему Украина не смогла защититься
19,7 т.
Страшная тайна об оккупации Крыма: почему Украина не смогла защититься
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
8,7 т.
Успешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всех
8,7 т.
Успешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всех
Анна ЯкубецАнна Якубец
7,5 т.
Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине
7,5 т.
Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине

Инициатива призвана открыть историю Хорта еще более широкой аудитории и привлечь внимание к необходимости создания доступной культурной среды для людей с нарушениями зрения. После презентации экземпляры книги шрифтом Брайля передадут библиотекам и специализированным учреждениям в разных городах Украины, чтобы как можно больше читателей смогли познакомиться с миром украинского фэнтези.

"Когда роман "Хорт. Первый характерник" стал бестселлером и мы увидели, насколько эта история откликается и взрослым, и детям, у нашей команды появилась большая мечта – сделать ее доступной для как можно большего числа людей.

''Хорт. Первый характерник'': во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

Во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера. Источник: пресс-служба

Мы создаем эту Вселенную в условиях войны и понимаем, что сегодня все больше людей полностью или частично теряют зрение. А значит, доступность культуры больше не может оставаться вопросом, решение которого мы откладываем на будущее. Об этом необходимо думать уже сегодня, находить новые возможности для вовлечения людей с инвалидностью в украинскую культурную жизнь, которая, несмотря на все вызовы, продолжает развиваться.

Для нас принципиально важно, чтобы инклюзивность не означала компромисса с качеством. Мы стремились создать не просто доступный формат, а полноценный культурный продукт, который позволит каждому почувствовать атмосферу и магию нашей Вселенной", – отмечают создатели "Хроники Силы" Ольга Навроцкая и Алан Бадоев.

К созданию аудиоверсии романа присоединился украинский актер кино и дубляжа Евгений Лисничий, чей голос стал проводником для слушателей в фэнтезийный мир "Хроники Силы".

Особое внимание в рамках инициативы уделили не только созданию инклюзивных форматов, но и обеспечению реального доступа к ним. Ощадбанк предоставляет своим клиентам с нарушениями зрения возможность бесплатно прослушать полную версию аудиокниги "Хорт. Первый характерник". Индивидуальные промокоды со скидкой 100% банк будет ежемесячно отправлять через приложение Ощадбанка.

''Хорт. Первый характерник'': во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера

Во Львове презентовали инклюзивные издания фэнтези-бестселлера. Источник: пресс-служба

Аудиокнига также доступна широкой аудитории. Первую главу можно бесплатно прослушать на Spotify, а полную версию приобрести на официальном сайте "Хроник Силы".

Проект реализуется при поддержке генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала 1+1 Украина.

Похожие темы
инклюзивностьбезбарьерностьчтениесобытияфэнтезиАлан БадоевАлан БадоевОльга НавроцкаяОльга Навроцкая
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!