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"Пыточной не было, псевдомедик дает показания ГБР": Выговский подвел итоги инцидента в Петропавловской Борщаговке. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
3,7 т.
"Пыточной не было, псевдомедик дает показания ГБР": Выговский подвел итоги инцидента в Петропавловской Борщаговке. Видео
Иван Выговский.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский заявил, что информация о пыточной и смерти человека в помещении Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке не соответствует действительности. Конфликт возник вокруг военнослужащих, которые ждали отправки для прохождения базовой военной подготовки.

Об этом экс-глава Национальной полиции Украины рассказал во время общения с журналистами, комментируя события в Петропавловской Борщаговке. Информацию собрал OBOZ.UA.

Непосредственно перед столкновениями в помещении находились 19 военнослужащих Национальной гвардии.

Непосредственно перед столкновениями в помещении находились 19 военнослужащих Национальной гвардии. Двое из них самовольно покинули воинскую часть, а остальные 17 готовились к отправке на базовую военную подготовку.

После того как толпа начала требовать освобождения всех мужчин, правоохранители решили вывезти их с территории, чтобы избежать возможных жертв и травм.

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"Мы решили вызвать автобус. Учитывая, что это здание было идентифицировано, а фактически являлось объектом, который мог быть поражен, мы все же решили вывести этих людей и вообще покинуть эту территорию", – объяснил Выговский.

Однако во время выезда автобуса присутствующие начали препятствовать его движению и забрасывать транспортное средство. В результате военнослужащие самостоятельно покинули автобус уже за пределами территории, примерно в 200 метрах от нее.

В то же время Выговский подчеркнул, что все военные впоследствии добровольно вернулись в расположение своей части.

Отдельно глава Нацполиции прокомментировал действия женщины, которая приехала на место происшествия в медицинской форме и заявляла о якобы незаконном удержании людей. Она и водитель автомобиля были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Предпосылки этой ситуации, конфликта – мы видим, что это такая конкретно смоделированная ситуация", – заявил Выговский.

Он добавил, что женщина вела прямую трансляцию с места происшествия, после чего информация начала распространяться в СМИ и социальных сетях. Правоохранители также устанавливают, кто именно прибыл к зданию и откуда эти люди узнали о ситуации.

Сейчас Национальная полиция расследует два уголовных производства, еще одно находится в производстве Службы безопасности Украины. Кроме того, Национальная гвардия проводит служебное расследование, которое должно установить обстоятельства пребывания военнослужащих в помещении.

Вигивский подчеркнул, что окончательную юридическую оценку событиям даст Государственное бюро расследований.

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