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Карьера, поддержка и новые подходы к работе: Philip Morris возглавила рейтинг работодателей

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Карьера, поддержка и новые подходы к работе: Philip Morris возглавила рейтинг работодателей
Philip Morris — лидер в топ-50 работодателей Украины. Источник: PMU

Philip Morris в Украине заняла первое место в рейтинге лучших работодателей Украины по версии NV и Odgers. Результаты рейтинга были объявлены в ходе мероприятия "Бизнес и новые вызовы. Диалоги с NV", которое собрало представителей ведущих украинских и международных компаний для обсуждения того, как бизнес адаптируется к новой реальности.

"Сегодня у нас состоится награждение 50 лучших работодателей страны. И первая компания, набравшая наибольшее количество баллов по результатам опросов, анкетирования и крупного исследования, — это Philip Morris", — отметил главный редактор NV Виталий Сыч.

В ходе мероприятия генеральный директор Philip Morris в Украине Артем Коник принял участие в публичном интервью, посвященном управлению командами, трансформации бизнеса и новым вызовам для работодателей. По его словам, конкурентоспособное вознаграждение остается важной составляющей предложения работодателя, но далеко не единственной причиной, по которой люди остаются в компании.

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Особое внимание Philip Morris уделяет поддержке сотрудников в условиях войны.

"С начала полномасштабной войны мы поддерживаем людей настолько, насколько можем: эвакуация, помощь с арендой жилья, финансовая и психологическая поддержка, обучение и тренинги, закупка зарядных станций, workation. Недавно, реагируя на нынешние вызовы, мы дополнительно выделили значительную сумму, чтобы помочь сотрудникам подготовиться к зиме. Люди смогут сами приобрести то, что нужно именно им, в зависимости от условий, в которых они живут. Это помогает уменьшить хотя бы часть повседневных тревог и дать людям больше уверенности в том, что они могут рассчитывать на компанию", — отметил Артем Коник.

С начала полномасштабной войны Philip Morris направила более 1 млрд грн на поддержку сотрудников и партнеров. Компания также системно инвестирует в благополучие и развитие команды. Только в 2025 году Philip Morris инвестировала более 9,8 млн грн в обучение и развитие сотрудников.

Сотрудники Philip Morris имеют карьерные возможности как в Украине, так и в международной организации, а в новых направлениях могут создавать процессы с нуля, тестировать подходы и видеть собственное влияние на результат.

В то же время в компании четко определяют качества, которые ищут в кандидатах. По словам Коника, при подборе сотрудников Philip Morris ориентируется на три ключевые характеристики: нацеленность на результат, готовность действовать и способность быстро учиться. Речь идет о людях, которые стремятся не просто выполнять задачи, а создавать дополнительную ценность, ищут решения вместо длительного обсуждения проблем и способны обучаться непосредственно в процессе работы. Для бизнеса, который одновременно проходит трансформацию и работает в условиях войны, такая адаптивность становится особенно важной.

Также во время интервью Артем Коник рассказал о трансформации бизнеса Philip Morris, культуре обратной связи, подходах к лидерству и о том, как компания меняет организацию работы из-за длительного истощения команд в условиях войны.

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