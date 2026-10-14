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Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео
Катателазма царская, известная как корбан

В Украине продолжается сезон "тихой охоты", поэтому многие люди гуляют по лесам в поисках съедобных грибов. Некоторым попадаются по-настоящему удивительные и редкие находки. Например, в Ивано-Франковской области обнаружили краснокнижный гриб корба́н, который еще называют карпатским трюфелем.

Его нашли сотрудники OBOZ.UA во время съемок "Видимое невидимое – Верховина" на полонине Псаровка. Он уже был сбит и лежал на земле.

Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео

Полонина Псаровка. Источник: vpohid.com.ua

Что известно о грибе

Научное название нашей находки – катателазма царская (Catathelasma imperiale). Однако в Карпатах у этого гриба есть много других названий – корба́н, гордуман, тунт, царский гриб, гуцульский гриб.

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Катателазма царская внесена в Красную книгу Украины как редкий гриб. Указано, что причиной изменения его численности является то, что население интенсивно собирает его как "хороший съедобный гриб".

Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео

Редкий гриб нашли на Прикарпатье

Гриб распространен в Евразии и Северной Америке. В Украине встречается преимущественно в высокогорье Карпат (на высоте 400-1000 м) и изредка в Горном Крыму. Растет в хвойных лесах, преимущественно под елями, на известковых почвах.

У корбана шляпка диаметром 10-20 см; сначала она полусферическая, с подвернутым краем, позже выпукло-распростертая, вогнутая в центре, с толстым, опущенным краем. Поверхность шляпки сухая, оливково-каштановая, рыжевато-коричневая, реже бурая, покрыта мелкими, буровато-белыми чешуйками – остатками общего покрова.

Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео

Так называемый карпатский трюфель

Ножка высотой 5-8 см, диаметром 3-4 см, цилиндрическая, с корневидным отростком. Имеет двойное кольцо, образованное общим и частичным покрывалом. Мякоть толстая, мясистая, жестковатая, белая, с приятным запахом.

Житель Прикарпатья Андрей Боечко рассказал, что часто гриб растет большими группами по 8-15 плодовых тел на площади, не превышающей одного квадратного метра.

"Запах гордумана мне лично отдаленно напоминает запах пьемонтского трюфеля, хотя, конечно, это лишь мое личное впечатление. Я расспрашивал многих жителей горных сел об этой особенности гордумана. Кто-то говорит, что чувствует запах молодого грецкого ореха, кто-то улавливает аромат кинзы, кто-то – хвои. Единодушно сходны только в одном – это приятный пряный аромат, который ни с чем не перепутаешь. Он очень стойкий и насыщенный, стойкий и благородный", – говорит мужчина.

Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео

Катателазма царская. Источник: Facebook/Андрей Боечко

Хотя гриб и имеет статус охраняемого вида, местные жители собирают его и используют для приготовления блюд с мясом и рыбой. В частности, из него варят уху и готовят голубцы, которые являются традиционным свадебным блюдом. Также гриб сушат и маринуют.

Карпатский трюфель или корбан: на Прикарпатье нашли редкий краснокнижный гриб. Фото и видео

Местные жители собирают эти грибы. Источник: Facebook/Андрей Боечко

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области люди едва ли не впервые увидели в лесах гриб-радугу. Причем, вероятно, что нашли гриб исключительно по сильному запаху, ведь речь идет о сморчке вонючем.

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