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Иван Федоров анонсировал изменения в системе закупок Агентства по восстановлению

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
517
Иван Федоров анонсировал изменения в системе закупок Агентства по восстановлению
Иван Федоров Агентство восстановления. Источник: Агентство восстановления

Агентство восстановления намерено усилить контроль за государственными закупками, расширить конкуренцию среди подрядчиков и пересмотреть подходы к формированию стоимости строительных работ.

Об этом сообщил глава ведомства Иван Федоров во время брифинга для журналистов.

По его словам, монополизация рынка создает риски завышения цен и зависимости от отдельных подрядчиков. Поэтому Агентство планирует обеспечить более широкий доступ строительных компаний к государственным контрактам.

"Наша задача – создать равные условия для строительных компаний, обеспечить реальную конкуренцию и прозрачное использование бюджетных средств", – отметил Федоров.

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Среди запланированных изменений – восстановление полноценной работы Центральной закупочной организации (ЦЗО), созданной при поддержке международных партнеров, и усиление внутреннего аудита.Отдельное внимание уделят закупкам по международным стандартам. При этом в Агентстве рассчитывают ускорить процедуры, которые могут занимать до шести месяцев.Также ведомство намерено усилить мониторинг рыночных цен на строительные материалы, логистических расходов и необоснованных посреднических наценок.

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