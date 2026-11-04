Иван Федоров анонсировал изменения в системе закупок Агентства по восстановлению

Агентство восстановления намерено усилить контроль за государственными закупками, расширить конкуренцию среди подрядчиков и пересмотреть подходы к формированию стоимости строительных работ.

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Об этом сообщил глава ведомства Иван Федоров во время брифинга для журналистов.

По его словам, монополизация рынка создает риски завышения цен и зависимости от отдельных подрядчиков. Поэтому Агентство планирует обеспечить более широкий доступ строительных компаний к государственным контрактам.

"Наша задача – создать равные условия для строительных компаний, обеспечить реальную конкуренцию и прозрачное использование бюджетных средств", – отметил Федоров.

Среди запланированных изменений – восстановление полноценной работы Центральной закупочной организации (ЦЗО), созданной при поддержке международных партнеров, и усиление внутреннего аудита.Отдельное внимание уделят закупкам по международным стандартам. При этом в Агентстве рассчитывают ускорить процедуры, которые могут занимать до шести месяцев.Также ведомство намерено усилить мониторинг рыночных цен на строительные материалы, логистических расходов и необоснованных посреднических наценок.