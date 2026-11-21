Книга "Душа в городе Марии" Виктории Колмыковой объединила документальные материалы, личные воспоминания и свидетельства матерей о сыновьях, погибших, защищая Мариуполь в 2022 году. Презентации издания прошли в Одессе, Львове и Киеве. Книгу полностью профинансировал проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

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"Душа в городе Марии" – это истории защитников Мариуполя, рассказанные их матерями. В издании рассказывается не только о боевом пути и подвигах воинов, но и об их жизни вне войны: детстве, увлечениях, мечтах, планах и любви к родным. Особое место занимают рассказы матерей, которые учатся жить с болью утраты, хранят память о своих сыновьях и находят силы поддерживать других.

Для автора книги Виктории Колмыковой эта тема личная. Ее сын Роман погиб в Мариуполе, защищая Украину в составе отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов". Ему было всего 20 лет. Через собственную историю и свидетельства других матерей автор стремится сохранить память о павших воинах не только как о героях, но и как о людях – со своими характерами, мечтами и целыми жизнями.

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Одной из героинь книги стала Татьяна Демчук – мама погибшего защитника Мариуполя Богдана Демчука, амбассадор проекта "Сердце Азовстали". Ее история вместе со свидетельствами других матерей помогает увидеть за каждым именем семью, личную судьбу и любовь, которая остается несмотря на утрату.

Особый смысл изданию придает обложка, созданная заслуженным художником Украины Григорием Зориком. На ней изображено расколотое сердце матери на фоне разрушенного Мариуполя. Красные тюльпаны символизируют кровь, пролитую защитниками, а также любовь и надежду, которые остаются даже после самой тяжелой утраты.

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Во время презентаций гости смогли ближе познакомиться с историями героев книги. В частности, звучали отрывки из издания, демонстрировалась видеохроника обороны Мариуполя, а фотографии защитников и портреты матерей с сыновьями помогали почувствовать личное измерение каждой истории.

"Для нас важно сохранять память о защитниках Мариуполя не только через рассказы об их подвиге, но и через истории их жизни. В этой книге матери говорят о своих сыновьях – о том, какими они были, что любили, о чем мечтали. Эти свидетельства помогают увидеть за каждым именем человека и семью, а также понять цену, которую Украина платит за свою свободу. Именно поэтому "Серце Азовсталі" полностью профинансировало издание книги. Мы хотим, чтобы эти истории были сохранены и услышаны", – отметила Татьяна Мальцева, директор ГО "Серце Азовсталі".

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"Серце Азовсталі", основанное Ринатом Ахметовым в 2023 году, оказывает комплексную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям. Память о павших защитниках и ее сохранение – важная часть этой работы. Книга "Душа в місті Марії" стала еще одним способом передать следующим поколениям личные истории тех, кто отдал жизнь за Украину.

Презентации издания в Одессе, Львове и Киеве состоялись в рамках сотрудничества "Серця Азовсталі" с Мариупольской городской военной администрацией при личной поддержке Вадима Бойченко.