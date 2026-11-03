Истории погибших защитников Мариуполя голосами их матерей: во Львове представили книгу ''Душа в городе Марии''

Во Львове состоялась презентация книги Виктории Колмыковой "Душа в городе Марии". В ней рассказывается о защитниках Мариуполя, отдавших жизнь за Украину, через воспоминания и свидетельства их матерей. Издание книги полностью профинансировал проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали", который оказывает комплексную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.

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Для автора эта тема личная. Ее сын Роман погиб в Мариуполе, защищая Украину в составе отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов". Ему было всего 20 лет. Издание объединило документальные материалы, личные воспоминания и рассказы матерей. В нем – не только о боевом пути и подвигах воинов, но и об их жизни вне войны: что они любили, о чем мечтали и каким видели свое будущее. Особое место занимают истории матерей, которые учатся жить с болью утраты, находят силы говорить о своих сыновьях и помогать другим.

Во время презентации звучали отрывки из книги, демонстрировались видеохроники обороны Мариуполя. Фотографии защитников и портреты матерей с сыновьями сделали встречу особенно трогательной. Каждое фото напоминало о целой жизни, семейной истории и любви, которую не способна забрать даже смерть.

Обложку книги создал заслуженный художник Украины Григорий Зорик. На ней – расколотое сердце матери на фоне разрушенного Мариуполя. Красные тюльпаны символизируют кровь, пролитую защитниками, а также любовь и надежду, которые остаются вопреки утрате. "Сердце Азовстали", являющееся частью Фонда Рината Ахметова, уже более трех лет поддерживает защитников Мариуполя и их семьи. Важное направление этой работы – чествование подвига защитников и сохранение памяти о тех, кто не вернулся с войны.

Презентация книги состоялась в Центре "ЯМариуполь" во Львове в рамках сотрудничества "Сердца Азовстали" с Мариупольской городской военной администрацией при личной поддержке Вадима Бойченко.