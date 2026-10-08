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Инвестиции в будущее: Терехов объяснил важность дополнительного финансирования образования в Украине

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Инвестиции в будущее: Терехов объяснил важность дополнительного финансирования образования в Украине
Игорь Терехов глава Ассоциации прифронтовых городов и громад. Источник: пресс-служба АПМГ

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов обсудил с представителями сферы образования потребности отрасли и предложения прифронтовых общин к государственному бюджету на 2027 год. Среди ключевых вопросов – достойная оплата труда педагогов, финансирование безопасного обучения и поддержка детей, переживающих войну и вынужденное перемещение.

По словам Терехова, Ассоциация прифронтовых городов и общин предложила дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 32 млрд грн на образование. Из них 25 млрд грн должны быть направлены на увеличение образовательной субвенции для оплаты труда педагогов, еще 5 млрд грн – на зарплаты работникам дошкольного, внешкольного, художественного и профессионального образования, а 2 млрд грн – на обустройство укрытий.

"32 миллиарда гривен – это действительно большие средства. Но если мы вкладываем их в образование, мы получаем гораздо больше, чем просто профинансированные школы, достойные зарплаты учителей или укрытия. На прифронтовых территориях это возможность сохранить нормальную жизнь: чтобы учителя оставались работать, дети – учиться, а семьи – не были вынуждены уезжать в поисках лучшего будущего для своих детей. И в то же время – это инвестиция в будущее всей страны. Ведь те, кто сегодня сидит за школьной партой, через 10–15 лет будут развивать Украину, создавать предприятия, лечить, обучать, проектировать и управлять государством", – отметил председатель АПМГ.

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Он также предложил, чтобы с 1 сентября 2027 года должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории составлял не менее двух минимальных заработных плат.

"Будем и дальше отстаивать эти вопросы, ведь они важны для сферы образования, особенно для прифронтовых городов", – подчеркнул Терехов.

Также он рассказал об инициативах, касающихся возможности повторной сдачи НМТ и поступления детей из прифронтовых общин в вузы через подготовительный "нулевой курс" с последующей сдачей теста.

Во время встречи педагоги также подняли вопрос о расширении сети центров, оказывающих психосоциальную и коррекционную поддержку детям. Игорь Терехов поддержал это предложение.

"Это очень важно. Сегодня мы прекрасно видим, в каком состоянии находятся дети, в частности те, кто пережил вынужденное перемещение. Я очень хочу, чтобы вы помогали им пройти этот путь и вернуться к нормальной жизни", – отметил председатель АПМГ.

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