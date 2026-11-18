Российская агрессия – это не просто война против соседнего государства. Неспровоцированная агрессия сама по себе является преступлением по международному праву. Но эта война не ограничивается этим: она полна других, еще более страшных преступлений, в том числе тех, которые могут быть квалифицированы как геноцид.

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Ініціативи, спрямовані на досягнення негайного миру, передбачають забути про ці злочини, нікого не притягати до відповідальності, продовжити співіснування зі злочинцем і навіть відновити з ним співпрацю. Таке забуття веде не лише до моральної ерозії світу, а й розхитує юридичні основи його функціонування як передбачуваної системи, заснованої на праві.

Непокарані злочини Кремля – це вірус, який зрештою знищить цю систему. Робити вигляд, ніби його не існує, – означає лише підтримувати середовище, у якому він може жити. Цього вірусу досить, щоб і далі виконувати свою руйнівну роботу.

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