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Имитируют медиа и госорганы: СБУ предупредила об активном создании вражескими спецслужбами сайтов-двойников

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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Имитируют медиа и госорганы: СБУ предупредила об активном создании вражескими спецслужбами сайтов-двойников
Россия создает сайты-"подделки", чтобы обмануть украинцев. Иллюстративное изображение
Источник: Shutterstock

Спецслужбы государства-агрессора России значительно активизировали создание фейковых сайтов и страниц в соцсетях, имитирующих официальные ресурсы государственных органов Украины и украинских СМИ. Таким образом агрессор распространяет недостоверную информацию, а в некоторых случаях пытается похитить персональные данные.

Об этом предупредила пресс-служба СБУ. 28 сентября ведомство заявило, что сайтов-"подделок" в последнее время стало больше.

"С помощью этих фейковых источников враг пытается проводить информационно-психологические спецоперации и дезинформационные кампании, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины и навредить ее позициям на международной арене", – рассказали о тактике противника в Службе безопасности Украины.

Кроме того, существует риск, что российские спецслужбы получат персональные данные пользователей, если те оставляют их на непроверенных порталах.

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"Р*шисты часто взламывают учетные записи пользователей, которые подписываются на фейковые страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах, чтобы похитить их персональные данные. Впоследствии они используют полученную информацию для проведения вербовочных операций и сбора конфиденциальных данных", – сообщили в СБУ.

Особый интерес для агрессора представляют сведения о боевой и оперативной работе Сил обороны и безопасности Украины.

Департамент кибербезопасности СБУ уже выявил и заблокировал более 50 ресурсов, которые своим внешним видом и позиционированием копировали брендинг Службы безопасности Украины.

Ведомство призвало интернет-пользователей не переходить по подозрительным ссылкам, быть внимательными и пользоваться только официальными источниками.

Украинцы могут сообщить в СБУ о сомнительном интернет-адресе или о получении подозрительного сообщения от лица, представляющегося якобы "сотрудником Службы безопасности Украины". Контакты горячей линии:

Имитируют медиа и госорганы: СБУ предупредила об активном создании вражескими спецслужбами сайтов-двойников

Українців попередили про фейкові веб-сторінки

Источник: пресслужба СБУ

Как ранее писал OBOZ.UA, искусственный интеллект Claude мог быть одним из инструментов российских хакеров. Предположительно, ИИ помогал противнику проводить кибератаки и шпионить за представителями правительства, а также военного и дипломатического секторов Украины.

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