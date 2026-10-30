Идеальное тесто для пельменей и вареников, которое не трескается: как приготовить

Идеальное тесто для вареников или пельменей должно быть мягким, эластичным и легко раскатываться. Однако так бывает не всегда. Оно может трескаться во время лепки и быстро высыхать.

Видео дня

Есть простое решение: просто замените растительное масло другим жиром. Это небольшое изменение делает тесто нежнее, податливее и намного более удобным в приготовлении, пишет OBOZ.UA.

Годами многие добавляют растительное масло в тесто для вареников, чтобы оно оставалось мягким и не высыхало в процессе приготовления. Это популярный ингредиент во многих рецептах, но его можно легко заменить сливочным маслом, которое придает тесту нежную текстуру и облегчает лепку пирогов.

Многие повара считают, что такое тесто не только нежнее и эластичнее, но и вкуснее. Хорошо приготовленное тесто с добавлением сливочного масла легко раскатывается, оно пластичное и позволяет без риска растрескивания легко лепить пельмени.

Важно не переборщить с жиром. С другой стороны, слишком большое количество жира может затруднить запечатывание краев и дать противоположный эффект. Чтобы тесто было мягким и гладким, одного сливочного масла недостаточно; также необходимо как следует увлажнить муку и замесить тесто, которое после замешивания должно постоять накрытым несколько минут.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

250 мл горячей воды

3 столовые ложки сливочного масла

½ чайной ложки соли.

Способ приготовления

Начните с приготовления вашей любимой начинки. Как только она будет готова, можно перейти к приготовлению теста.

РЕКЛАМА

Просейте муку в миску. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте масло и соль и помешивайте, пока жир не растворится. Оставьте ненадолго остыть, затем осторожно влейте жидкость в муку, помешивая ложкой. Затем энергично замесите тесто руками, пока оно не станет гладким и однородным.

Заверните замешанное тесто в ткань и отложите на некоторое время, чтобы оно отдохнуло. Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите тесто. Разделите его на порции. Каждую порцию тонко раскатайте, затем вырежьте круги с помощью стакана. Выложите начинку на тесто и тщательно защипните края.

Главные истории дня

Варите вареники партиями в подсоленной кипящей воде. Когда они всплывут на поверхность, варите еще несколько минут, в зависимости от их размера и начинки. Во время лепки не забудьте накрыть ту часть теста, которую вы не используете. Это предотвратит его высыхание и облегчит запечатывание краев.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.