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Блог

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народный депутат Украины

Новости. Общество / Мнения
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icon 2,2 т.
Блог |

Деньги нашлись на судей и марафон. А где взять деньги для армии?

В проекте бюджета на 2027 год не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим
В проекте бюджета на 2027 год не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим
Источник: Генштаб ВСУ
В проекте бюджета на 2027 год не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим.
Уже 5-й год подряд. 
Зато судам +44% на оплату труда, всем правоохранителям, включая опять же прокуроров, +12%… Ну и деньги на инвестиционные проекты, марафон, стратегические коммуникации, дороги и "тысячу" нашлись.
Я убежден, что сейчас приоритет номер №1 – это повышение зарплат нашим военным. Все остальное должно пойти на поддержку бизнеса, который уничтожают каждый день. Но без повышения налогов, а за счет сокращения неэффективных расходов.
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Поэтому мы сделали то, что должно было сделать правительство. Провели ревизию бюджета и нашли более 250 млрд грн. Без каких-либо новых налогов.
200 млрд – на +20% к денежному обеспечению военных.
48,2 млрд – бизнесу, который подвергается обстрелам: кредиты под 5–7–9% и компенсация убытков.
Это "Пакет +20% для армии". В ближайшее время мы открываем его для подписания всем депутатам, из любой фракции.
P.S. В видео я представил все детали.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Ярослава Железняка
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