В проекте бюджета на 2027 год не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим.

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Уже 5-й год подряд.

Зато судам +44% на оплату труда, всем правоохранителям, включая опять же прокуроров, +12%… Ну и деньги на инвестиционные проекты, марафон, стратегические коммуникации, дороги и "тысячу" нашлись.

Я убежден, что сейчас приоритет номер №1 – это повышение зарплат нашим военным. Все остальное должно пойти на поддержку бизнеса, который уничтожают каждый день. Но без повышения налогов, а за счет сокращения неэффективных расходов.

Поэтому мы сделали то, что должно было сделать правительство. Провели ревизию бюджета и нашли более 250 млрд грн. Без каких-либо новых налогов.

200 млрд – на +20% к денежному обеспечению военных.

48,2 млрд – бизнесу, который подвергается обстрелам: кредиты под 5–7–9% и компенсация убытков.

Это "Пакет +20% для армии". В ближайшее время мы открываем его для подписания всем депутатам, из любой фракции.

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P.S. В видео я представил все детали.

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