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Общины не должны выбирать между поддержкой бизнеса и финансированием жизненно важных нужд, — Терехов направил правительству предложения по оказанию помощи на местах

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Общины не должны выбирать между поддержкой бизнеса и финансированием жизненно важных нужд, — Терехов направил правительству предложения по оказанию помощи на местах
АПГО призвала правительство поддержать бизнес в прифронтовых общинах. Источник: АПГО

Ассоциация прифронтовых городов и общин обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с предложениями по поддержке предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий. Соответствующее обращение подписал председатель АПГО Игорь Терехов.

Среди ключевых требований – снижение налоговой нагрузки, компенсация потерь местных бюджетов, льготное финансирование и государственная программа энергетической устойчивости бизнеса.

По словам Терехова, предприятия прифронтовых территорий работают под постоянной угрозой обстрелов, теряют привычные логистические маршруты и вынуждены тратить больше на безопасность работников, энергообеспечение и восстановление поврежденного имущества.

"Высокие страховые риски, существенный рост себестоимости продукции и расходов на безопасность и энергонезависимость ставят отечественные производства на грань выживания или вынужденного прекращения деятельности и релокации", – подчеркнул глава АПМГ.

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В то же время общины, которые пытаются поддержать предприятия с помощью местных налоговых льгот, теряют доходы, необходимые для работы коммунальных служб, содержания инфраструктуры и обеспечения социальных потребностей жителей.

По словам главы Ассоциации, поддержка бизнеса на прифронтовых территориях должна быть системной. Местных налоговых льгот недостаточно, если общины остаются один на один с бюджетными потерями.

Соответственно, он предложил правительству комплекс решений: снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и вернуть ставку военного сбора к 1,5% для прифронтовых предприятий; ввести специальный налоговый и экономический режим для бизнеса на период военного положения; компенсировать расходы местных бюджетов на налоговые льготы и меры поддержки предприятий; предоставить льготные условия доступа к государственным программам кредитования, грантовой и инвестиционной поддержки; усовершенствовать страхование военных рисков и упростить получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество; утвердить государственную программу энергетической устойчивости бизнеса; ввести приоритетное казначейское обслуживание и проведение платежей по выполненным обязательствам перед предприятиями прифронтовых территорий.

Предложенные решения призваны предотвратить массовое закрытие и релокацию предприятий, сохранить рабочие места и кадровый потенциал, а также укрепить финансовую устойчивость прифронтовых общин.

"Прифронтовые общины должны быть финансово заинтересованы в сохранении предприятий, а не поставлены перед выбором между поддержкой бизнеса и финансированием критически важных функций города и социальных нужд", – подчеркнул Игорь Терехов.

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