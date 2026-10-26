Играли все школьники в СССР: что такое пионербол

Существует множество разновидностей командных игр с мячом – от футбола до регби, от уличного баскетбола до пляжного волейбола, от боулинга до хакки-сак. Но в СССР решили придумать свою. Она называлась пионерболом и была придумана, чтобы привлечь как можно больше детей к физической активности.

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Современные украинские подростки почти ничего не знают об этой игре. OBOZ.UA рассказывает, как и почему она появилась, какие у нее были правила и почему она утратила популярность.

История пионербола

Пионербол появился в 1930-х годах и приобрел популярность благодаря детским лагерям "Артек" и "Орленок". По сути, это упрощенная разновидность волейбола, для которой нужны только мяч и сетка или обычная веревка, натянутая между двумя частями площадки.

В отличие от классического волейбола, пионербол не требует большого количества специального снаряжения или строгого соблюдения сложных правил. Количество участников может быть разным, а сами условия игры легко приспособить к конкретной компании.

Правила игры

Матч начинается с подачи: одна из команд перебрасывает мяч через сетку на сторону соперников. Задача игроков – направить его так, чтобы он упал на площадке другой команды, и одновременно не дать мячу коснуться земли на своей половине поля.

Правила перемещения игроков не такие строгие, как в волейболе. Участники могут переходить из одной части площадки в другую, а после удачной подачи – менять позиции по часовой стрелке. Более того, перед началом матча команды могут отдельно договориться о том, как именно будут перемещаться во время игры. То есть создать собственные правила.

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Если мяч падает на площадке одной команды, очко получают ее соперники. Побеждает команда, которая первой наберет установленное количество очков. Обычно играют до 15, 21 или 25 очков.

Главное отличие пионербола от волейбола заключается в том, что мяч разрешено ловить руками, а не только отбивать. Благодаря этому игра проще для новичков и доступнее детям, которые еще не освоили волейбольную технику.

Почему пионербол нравится не всем

Когда-то пионербол был привычным развлечением в детских лагерях и на школьных площадках. Однако даже в советское время его любили далеко не все. Одна из причин – отсутствие единых правил для всех компаний. Условия часто согласовывают непосредственно перед игрой, а иногда и во время матча. Из-за этого возникают споры: участники могут по-разному трактовать договоренности или не соглашаться с решениями других игроков.

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Другая причина – методы, которыми детей в СССР обучали пионерболу. Обычно это происходило на уроках физкультуры в школе, и отказаться играть было практически невозможно. Те же ученики, которые пропускали занятие, на котором объясняли правила, потом не всегда могли легко наверстать упущенное.

Кроме того, о пионерболе не слышали нигде в мире, кроме стран, когда-то входивших в состав СССР. Если ребенок во время отдыха за границей присоединится к группе сверстников, играющих в волейбол на пляже, ему не придется долго договариваться с иностранцами о правилах – они одинаковы во всем мире. Пионербол такой возможности не дает.

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