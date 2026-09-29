Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПочему саботировали новые штрафы за превышение скоростиУкраинцев убивают на дорогах, а нардепы отказываются ужесточать наказание: почему саботировали новые штрафы за превышение скоростиБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 30 сентября"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиковОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМ"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. Видео"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. ВидеоРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛАРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА

«Горотерапия»: как природа, братство и посттравматический рост помогают защитникам Мариуполя восстанавливаться после плена

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read4 мин
icon 4,6 т.
«Горотерапия»: как природа, братство и посттравматический рост помогают защитникам Мариуполя восстанавливаться после плена
Программа лагеря включает различные виды мероприятий
Источник: «Сердце Азовстали»

Семь дней в Карпатах: горные маршруты, йога, верховая езда и общение с товарищами – уже третий сезон проект Рината Ахматова "Сердце Азовстали" проводит "горотерапию" для защитников Мариуполя, переживших плен. Это программа, которая помогает защитникам восстанавливаться физически и психологически, обретать внутреннюю опору и делать шаги к новому этапу жизни.

Лагерь сочетает в себе контакт с природой, физическую активность, психологическое сопровождение и работу по модели посттравматического роста (ПТР). Суть этой модели заключается в том, что после пережитого травматического опыта человек постепенно может обрести новые силы, смысл и опору. Это не означает, что травма была полезной, а прежде всего свидетельствует о способности человека жить дальше и строить свое будущее.

Читайте также
Саид ИсмагиловСаид Исмагилов
icon 2,4 т.
Почему мы зеркально не бьем по российским гражданским объектам?
icon 2,4 т.
Почему мы зеркально не бьем по российским гражданским объектам?
AstroObozAstroOboz
icon 2,5 т.
Рыбы, сосредоточьтесь на себе, а Тельцам пришло время решать важные дела: гороскоп на 30 сентября для всех
icon 2,5 т.
Рыбы, сосредоточьтесь на себе, а Тельцам пришло время решать важные дела: гороскоп на 30 сентября для всех
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 1,5 т.
"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото
icon 1,5 т.
"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото

Посттравматический рост: как поддержка сослуживцев помогает ветеранам двигаться вперед

Программа лагеря включает различные виды деятельности: покорение карпатских вершин, рафтинг, йогу, дыхательные и телесные практики, верховую езду и отдых в чанах. Каждая из них помогает участникам восстановить контакт со своим телом, почувствовать его возможности, отвлечься от повседневных забот и тревог и получить новый опыт.

"Это возможность выдохнуть, побыть без тревог, без каких-либо плохих мыслей. Здесь можно покричать, поплакать, помолчать – кто в чем нуждается, так и происходит", – говорит Роман Мещеряков, защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту, сопровождающий участников лагеря.

Важную роль в восстановлении играет и совместная деятельность. Преодоление горных маршрутов, освоение новых занятий и даже обычные бытовые дела создают пространство для взаимной поддержки, доверия и общения.

"Каждый понимает другого. Тот, кто пережил плен, независимо от бригады, знает потребности другого, понимает его трудности. Мы даем друг другу те или иные советы. Каждый из нас для другого – это психолог", – делится Игорь Куприенко, участник лагеря.

Особое значение имеет принцип "равный – равному", когда рядом с защитниками работают люди, которые сами прошли через подобный опыт и могут поддержать не только профессионально, но и благодаря собственной истории.

Именно такую поддержку получают участники от Алексея Кушнира – ветерана, который десять лет назад сам прошел горнотерапию, а впоследствии стал частью команды. После возвращения с войны он столкнулся с трудностями социализации, а горы помогли ему восстановить связь с людьми и найти новое дело.

"Если сравнить меня с тем, каким я был десять лет назад, – это совсем другой человек. Раньше я даже в горы не ходил, а сейчас люди уже ассоциируют меня с горами", – рассказывает Алексей.

"Сердце Азовстали": комплексная поддержка защитников Мариуполя и посттравматический рост

Кемп предполагает не только физическую активность и отдых на природе, но и психологическое сопровождение. Участники работают с психологами и тренером по посттравматическому росту, исследуют собственный опыт, говорят о пережитом и ищут новые цели и смыслы.

Важно, что этот процесс происходит в безопасной среде, где каждый может выбирать комфортный для себя темп и формат взаимодействия.

"Горотерапия – это вызов. И для многих людей именно он становится зоной роста. Участники лагеря, у которых огромный жизненный багаж и которые действительно пострадали, защищая украинское государство, воспринимают эти трудности как зону роста", – отмечает Алексей Кушнир.

"Горотерапия" является частью системной поддержки защитников Мариуполя со стороны ОО "Сердце Азовстали", входящей в состав Фонда Рината Ахметова, направленной на физическое и психологическое восстановление, посттравматический рост и самореализацию защитников после возвращения из плена.

Сочетание природы, движения, профессионального сопровождения и поддержки собратьев помогает участникам не только восстанавливать силы, но и открывать для себя новые возможности, возвращать уверенность в собственных силах и делать следующий шаг навстречу жизни.

Похожие темы
Фонд Рината АхметоваАзовстальреабилитацияВетераны войны в Украинекемпер
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться