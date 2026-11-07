Гороскоп на ноябрь 2026: четырем знакам зодиака нужно будет быть осторожными в первой половине месяца

Наступил ноябрь, принесший с собой ужасный ретроградный Меркурий, а также ряд других небесных событий, которые повлияют на нашу жизнь.

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Делясь своими прогнозами на следующий месяц, известная экстрасенс Инбаал Хонигман отмечает: "Ноябрь 2026 года – это месяц двух половин, причем два значительных ретроградных движения доминируют в первые две недели ноября, а затем оба внезапно заканчиваются в один и тот же день", пишет Express.

Меркурий, планета общения, и Венера, планета любви, начали месяц в ретроградном движении. Меркурий – планета-управитель Близнецов и Девы, тогда как Венера – планета-управитель Тельца и Весов. Это означает, что четыре из двенадцати знаков начинают ноябрь несколько необычно.

Телец: с 20 апреля по 20 мая

Венера – ваша планета-управитель, и поэтому сейчас, когда она ретроградна, вы, Тельцы, можете ощутить ее влияние. Эта планета любви и красоты – причина того, что вы такие выносливые домоседы, любители качественных товаров и изысканной еды. Эта планета – причина того, что вы хорошо выглядите и обладаете приятным голосом.

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В первые 13 дней месяца Венера находится в ретроградном движении, поэтому все ваши утонченные и элегантные качества начнут проявляться еще сильнее. Вы будете чувствовать, будто ваш свет погас и люди не замечают вас так, как обычно. 13-го числа Венера снова пойдет прямо, и все будет как прежде. Ваше обаяние и легкая манера общения со сверстниками и коллегами вернутся.

Близнецы: с 21 мая по 21 июня

Жизнь для вас, Близнецы, – одна большая вечеринка, и теперь, когда лето с его ярмарками и пляжными фестивалями закончилось, вы по-настоящему радуетесь праздничному сезону. Уран, планета бунта, весь месяц находится в вашем знаке, а это значит, что вы будете активными – отчасти к радости, а отчасти назло.

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У вас будет прекрасный месяц, несмотря на ненавистников; на самом деле, прекрасный месяц у вас будет именно благодаря им. Этот бунт затрагивает каждый аспект вашей жизни – вы меняете свое поведение на работе просто чтобы посмотреть, что произойдет, и приглашаете своего партнера на дерзкое свидание во время обеда, выходя из зоны комфорта при каждой возможности. Эта планета весь месяц ретроградна, что принесет некоторые исторические бунты в настоящее, поэтому ваша школьная стрижка или привычка, от которой вы уже избавились, вернутся.

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Дева: с 23 августа по 22 сентября

Ретроградный Меркурий может вызвать у вас чувство слабости, но инъекция энергии Марса повысит вашу энергию до 11-го числа, Дева. Поскольку вами управляет планета Меркурий, вы считаете каждое его ретроградное движение довольно сложным. Общение, планирование и организация – ваши любимые занятия, поэтому, когда наступает ретроградный Меркурий и нарушает все это, вы воспринимаете происходящее немного лично.

До 13-го числа, пока длится ретроградное движение, вы, как обычно, просто не в настроении, поэтому вам было бы полезно забронировать несколько выходных и насладиться тем, чтобы свернуться калачиком с журналом или ситкомом. Марс, планета страсти, войдет в ваш знак 25-го числа; однако вы внезапно наполнитесь огромным количеством энергии и сил.

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Весы: с 23 сентября по 22 октября

Несмотря на то, что сезон Весов уже позади, его влияние продолжает распространяться на вас. Венера, планета любви, находится в вашем знаке весь ноябрь, а это значит, что когда дело касается любви, вы чувствуете нерешительную, дрожащую руку Весов, которая побуждает вас ставить на первое место домашний уют.

Весы спрашивают: хотите остаться или уйти? Хотите стать серьезнее или кокетливее? Так много вариантов! Венера движется ретроградно в Весах до 13-го числа, что делает это время сложным для таких решений. Однако после 13-го числа ваша интуиция хорошо вас поведет, так что позвольте своему сердцу желать того, чего хочет сердце.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить предсказаниям или нет.

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