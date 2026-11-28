Гороскоп на 28-29 ноября советует Овнам взяться за отложенное дело, Весам – прямо сказать, чего они хотят, а Рыбам – выделить время на творчество. Субботу лучше начать с конкретного решения, а в воскресенье снизить темп.

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Как провести эти выходные каждому из знаков зодиака, рассказывает "OBOZ.UA". Тем, кто планирует встречу с друзьями, стоит договориться о времени заранее, чтобы не подстраивать под нее весь день.

Овен, Лев и Стрелец: отложенные дела и смена обстановки

Овен

В субботу вернитесь к делу, которое давно откладываете, и сделайте один шаг, после которого будет проще продолжить. Если это домашний ремонт, начните с замеров или списка покупок. В воскресенье выберите занятие, в котором не нужно соревноваться или спешить.

Лев

Предложите близким идею для совместного вечера, но оставьте им выбор, как его провести. Даже если встреча получится скромнее, чем вы задумали, у вас будет больше времени на разговор и меньше хлопот с подготовкой.

Стрелец

Если хочется сменить обстановку, запланируйте короткую поездку или прогулку по незнакомому маршруту. Лучше выбрать одно место, где действительно хочется побыть, чем пытаться за полдня посетить несколько.

Телец, Дева и Козерог: покупки, быт и планы на неделю

Телец

Перед походом в магазин проверьте, что уже есть дома. Так будет легче решить, на что вы готовы потратить деньги, а что можно отложить. Вечером приготовьте блюдо, на которое обычно не хватает времени.

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Дева

Для уборки выберите одно место, которым часто пользуетесь: например, кухонную полку или рабочий стол. Когда закончите, не добавляйте в список новые задания, а займитесь тем, ради чего хотели освободить время.

Козерог

В воскресенье запишите, с чего начнете понедельник, и отложите блокнот. Достаточно определить первое дело и подготовить все необходимое для него, чтобы не тратить остаток выходных на мысли о работе.

Близнецы, Весы и Водолей: встречи и совместные решения

Близнецы

Если в субботу поступит несколько приглашений, выберите то, ради которого вы и сами охотно изменили бы планы. В воскресенье найдите время позвонить человеку, с которым в последнее время общались только сообщениями.

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Весы

Во время совместного планирования предложите конкретное время или место вместо того, чтобы сразу соглашаться на чужой вариант. Если договоренность вам неудобна, скажите об этом до встречи, пока ее еще легко изменить.

Водолей

Попробуйте воплотить одну идею, которую до сих пор только обсуждали. Если для этого нужна помощь друзей, обратитесь к ним с конкретной просьбой: так им будет проще понять, могут ли они присоединиться.

Рак, Скорпион и Рыбы: время дома, откровенный разговор и творчество

Рак

Если ждете гостей, упростите подготовку: оставьте в меню то, что легко приготовить, или попросите кого-нибудь принести десерт. Так вы сможете сесть за стол вместе со всеми, а не провести встречу на кухне.

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Скорпион

Если вас задели чьи-то слова, вернитесь к разговору наедине. Назовите конкретную фразу и спросите, что собеседник имел в виду. Начните с того, что произошло на этот раз, не вспоминая давние споры.

Рыбы

Посвятите часть воскресенья рисованию, музыке или другому занятию, к которому давно хотели вернуться. Если за выходные не успеете закончить начатое, оставьте материалы под рукой, чтобы в следующий раз было легко продолжить.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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