Пятница, 27 ноября 2026 года, – очень удачное время для встреч, покупок и организации повседневной жизни. Марс в Деве побуждает нас развивать интересы – сегодня смело займитесь интересным хобби. Вечер располагает к отдыху, желательно в красивом месте и в компании друзей.

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Свидания и вечеринки пройдут очень успешно. Стоит куда-нибудь съездить и насладиться приятной атмосферой, пишет Vogue.

Овен

Не давайте людям слишком многого, потому что кто-то может попросить о чем-то исключительно сложном. Сегодня вы поймете, что у вашей доброты есть пределы. Не позволяйте собой воспользоваться. Квадрат Луны советует вам заботиться о собственных интересах, а другим придется к вам приспосабливаться. Во второй половине дня вы почувствуете, что мир гораздо благосклоннее к вам. Если вы пойдете за покупками, помните о своих собственных потребностях.

Телец

Сегодня вам сопутствует удача в общении с людьми. Вас ждут интересные беседы, а мнения других по важным событиям дадут вам пищу для размышлений. Во второй половине дня сходите куда-нибудь, желательно на лекцию или встречу, связанную с вашим хобби, и вы прекрасно проведете время. Появятся новые темы и интересные люди. Вам нужно развлечение и веселье, а тригон Марса также благоприятствует флирту. Если вы одиноки, смело ищите партнера.

Близнецы

Вас будут просить о помощи или совете, и вы почувствуете себя очень нужным. Однако сегодня будьте более осторожны в профессиональных вопросах, так как вы можете забыть важные обещания или документы. Квадрат Марса советует вам лично все проверять, и это пойдет вам на пользу. Вечером найдите время для себя, желательно почитав вдохновляющую книгу.

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Рак

Вас ждет успешный день. Соединение Луны придаст вам сил и покажет, за что стоит бороться. Вы будете наблюдательны, бунтарски настроены и неуступчивы. Вы удивите всех своим смелым поведением, но это пойдет вам на пользу. Однако контролируйте свои эмоции, чтобы никто не почувствовал себя отвергнутым или оскорбленным. Меркурий в трине благоприятствует изучению новых областей знаний, началу новых проектов и планированию задач.

Лев

Ваше настроение будет хорошим, но постарайтесь быть более терпеливыми. Сегодня вы не можете рассчитывать на щедрость окружающих, хотя день обещает быть довольно успешным. Вам нужно самим попросить больше денег или других привилегий, и тогда окружающие вас заметят. Не перегружайте себя дополнительными обязанностями вечером. Отдохните и постарайтесь восстановить силы, ведь впереди вас ждут насыщенные выходные.

Главные истории дня

Дева

Марс в соединении гарантирует вам успех; вы будете энергичны и находчивы с самого начала. Покажите всем свои лучшие качества, блистательно продемонстрируйте свой талант и чувство юмора. Луна в секстиле благоприятствует заведению новых знакомств и, на работе, быстрому разрешению споров. Будьте бдительны и не пропускайте даже сплетни, потому что вам поступит очень интересное предложение, и было бы жаль от него отказаться.

Весы

Венера в соединении принесет вам хорошие идеи и успех. Сегодня можно рассчитывать на счастливые совпадения. Загадочное дело разрешится, и вы избавитесь от сомнений. Смело представляйте свои идеи, и вы получите признание и даже дополнительные деньги. Успех в любви, особенно если вы ищете новых знакомых. Однако лучше не возвращаться к сложным отношениям.

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Скорпион

Тригон Луны к вашему знаку обещает насыщенный, но успешный день. В деловых вопросах стоит быть внимательным, даже упрямым. Кто-то похвалит вас или порекомендует на важную должность. Также позаботьтесь о своих финансах и посмотрите, не получите ли вы чего-нибудь дополнительного. После обеда идеально провести время для развлечений – сходите в кино или прогуляйтесь с кем-нибудь. Вы оба прекрасно проведете время.

Стрелец

Вы будете заняты, но быстро увидите результаты своих усилий. Вы сможете заменить отсутствующих или начать больше помогать нуждающимся друзьям. Однако не позволяйте другим решать, чем вы будете заниматься сегодня. Уделите больше времени своим хобби и отдыху, потому что вам нужно больше свободы и спокойствия. Квадрат Марса советует не экономить на том, что вам действительно нужно.

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Козерог

Возможно, вы будете немного рассеянны. Постарайтесь немного организовать себя, потому что, если у вас все под контролем, вы избежите проблем. Кто-то может подтолкнуть вас к совместной работе; не ввязывайтесь в интриги и не беспокойтесь обо всем, что услышите сегодня. Во второй половине дня вы почувствуете прилив хорошего настроения; кто-то дружелюбный может пригласить вас на кофе или на прогулку.

Водолей

Организуйте свои дела, особенно важные документы и счета, и у вас будут спокойные выходные. Спланируйте, как инвестировать свои средства или купить что-то крайне необходимое по более низкой цене. Вы также будете уверены в себе и не позволите себя обмануть или ограбить. Если кто-то неожиданно предложит вам невыгодную цену, быстро отреагируйте и защитите себя от потерь. Учитесь на прошлых ошибках, и вы избежите потерь и проблем.

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Рыбы

Вы будете наблюдательны и легко сможете связать разрозненные факты. Тригон Луны поможет вам осмыслить различные события. На работе вы сможете разобраться с надоедливыми задержками, что откроет двери для более интересных занятий. Будьте вежливы с оппонентами, но при этом более уверены в себе, и вы укрепите свой авторитет. Во второй половине дня найдите время для развлечений, хобби или интересной лекции, и вы прекрасно проведете время.

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