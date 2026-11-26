В четверг утром, 26 ноября 2026 года, Луна в Близнецах придаст нам смелости действовать и побудит к принятию решительных решений. Важно быстро решать важные вопросы, так как после обеда будет больше времени для заботы о доме и комфорте. С 11:52 Луна войдет в знак Рака, заставляя нас сосредоточиться на эмоциях. Мы захотим, чтобы все вокруг чувствовали себя хорошо и в безопасности. Нас будет интересовать духовное развитие и воспоминания.

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Марс сегодня покинет Лев и войдет в Деву. Это прекрасное время для важных разговоров, анализа и планирования различных задач, пишет Vogue.

Овен

Вас ждет насыщенный день; вы будете действовать быстро и уверенно. Секстиль Луны покажет вам, с кем стоит продолжать сотрудничество и какие идеи вскоре принесут вам прибыль. Не торопитесь, постарайтесь понять их действия. У вас будет отличная интуиция в отношении людей. Вечером найдите время для свидания или даже просто приятной беседы, постарайтесь культивировать позитивные эмоции.

Телец

Меркурий в оппозиции заставит вас искать места, где происходят интересные события. Вы решите заняться чем-то, что будет способствовать вашему развитию, а Марс в трине побудит вас открыть для себя новое хобби. Вы убедите своих друзей, что с вами стоит проводить время, поскольку вы будете оказывать значительное влияние на окружающий мир. Послеобеденное время идеально подходит для занятий искусством или хобби, а Луна в секстиле принесет вдохновение. Вы можете завести новое знакомство или даже дружбу.

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Близнецы

Соединение Луны с вашим знаком придаст вам энергии. Вы будете общительны и очень энергичны. Продвигайте свои проекты, особенно те, которые связаны с образованием или путешествиями. Также могут прийти важные, но хорошие новости. Различные сложные дела разрешатся так, как вы пожелаете, но помните о дипломатичности при встречах с влиятельными людьми. Квадрат Марса советует вам быть осторожными в словах. Кто-то может не понять шутку или иронию. Обращайте внимание на эмоции людей.

Рак

До полудня у вас не будет желания браться за сложные дела. Вы станете осторожнее и сдержаннее, чем обычно. Некоторые люди будут казаться вам подозрительными. Не будьте пессимистичны, проясните ситуацию, и вы почувствуете себя спокойнее. Это относится и к вам. Во второй половине дня вы почувствуете прилив энергии, и соединение Луны придаст вам сил. Все станет лучше, и вы услышите хорошие новости.

Главные истории дня

Лев

Марс покинет ваш знак, и вы почувствуете спокойствие. Несмотря на это, вам все еще нужно будет решить различные проблемы. Вам понадобится помощь или совет, но никто не выбьет вас из колеи. Соединение Юпитера, с другой стороны, подарит вам оптимизм, позволяя установить общие цели. Действуйте, но не переусердствуйте с обещаниями, так как вам нужно время для собственных дел. Пусть упрямые люди справляются сами, ведь вам тоже нужен отдых.

Дева

Вы будете очень конкретны и решительны; лучше держаться от них подальше. Соединение Марса заставит вас сосредоточиться на прибыли. Просто помните, что не стоит наживать врагов из-за пустяков. К счастью, ваши идеи окажутся настолько хорошими, что от них выиграют все. Погода днем ​​благоприятствует успешным покупкам товаров для дома и косметики, но ищите скидки или даже торгуйтесь, и вы сможете позволить себе больше.

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Весы

Вы будете действовать быстро и уверенно. Приведите свои дела в порядок, принимайте быстрые решения и добивайтесь результатов. Во второй половине дня настанет время развлечений. Венера в соединении благоприятствует успешным свиданиям, а Марс в секстиле помогает завести новых друзей. Если у вас есть планы, связанные с искусством или хобби, вы тоже прекрасно проведете время. Ищите новое вдохновение и заводите интересные знакомства.

Скорпион

Вы сосредоточитесь на своих обязанностях. Если кто-то будет вас без причины пилить, не стоит слишком беспокоиться. Вы знаете себе цену и не нуждаетесь в конкуренции. Веселое мероприятие во второй половине дня поднимет вам настроение. Вы почувствуете прилив энергии и придумаете еще лучшие идеи. Марс в секстиле благоприятствует интересным знакомствам и встречам с людьми, которых вы давно не видели.

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Стрелец

С самого утра вы будете полны амбиций и креативности, вдохновляя других на действия. Противостояние Луны придаст вам сил, и более сложные дела начнут вставать на свои места. Вы сможете добиться успеха и поделиться своими лучшими идеями с другими. После работы будет время для развлечений, погода благоприятствует успешным встречам с друзьями. Квадрат Марса также благоприятствует физической форме, но сегодня избегайте рисков и не переутомляйтесь в спортзале.

Козерог

Вы будете размышлять о различных необъяснимых историях, можете быть немного рассеянными, даже забывчивыми. Чаще проверяйте свой календарь, чтобы ничего не пропустить. Финансы также будут важны, и у кого-то может быть интересное предложение. Однако помните, что вам не нужно отвечать на вопросы, которые вам неприятны. После работы сосредоточьтесь на своем здоровье и физической форме, тригон Марса подарит вам оптимизм.

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Водолей

Тригон Луны к вашему знаку сделает вас быстрым и смелым. Действуйте и не откладывайте важные дела. День благоприятствует серьезным беседам с начальством, но вам нужно быть настойчивым. У грандиозных планов есть шанс на успех, но не хвастайтесь, иначе кто-то почувствует укол зависти. Старайтесь делать то, что важно, сами. После работы настало время отдохнуть, стоит заняться спортом или йогой.

Рыбы

Вы решите не вмешиваться в очень сложные дела. Не спорьте с людьми, которые слишком многого от вас ожидают. Квадрат Луны и оппозиция Марса благоприятствуют задачам, связанным с вашим комфортом или здоровьем. Вы с удовольствием отправитесь за покупками и придумаете хорошие идеи для дизайна интерьера. Только не чувствуйте вины за заботу о себе. Оппозиция Марса советует избегать дискуссий с критически настроенными людьми.

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