В понедельник, 23 ноября, Овнам стоит начать с одного дела, до которого давно не доходили руки, а Весам – прямо сказать, какие условия им больше не подходят. Близнецам день подойдет для откровенного разговора, а Козерогам – для работы, требующей сосредоточенности.

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На что обратить внимание каждому знаку зодиака, рассказывает "OBOZ.UA" ссылаясь на мнение астрологов. Подсказки на день касаются рабочих дел, расходов и времени, которое стоит оставить для себя и близких.

Овен, Телец и Близнецы

Овен. Запланируйте на утро дело, которое давно откладываете. Если мешает его объем, определите первый шаг, который можно сделать за один подход: собрать нужные документы, отправить письмо или договориться о встрече.

Телец. Не спешите с покупкой только потому, что предложение кажется выгодным. Сначала вспомните, как часто вы пользуетесь похожими вещами и нет ли дома того, что уже выполняет ту же функцию.

Близнецы. Вернитесь к разговору, после которого осталось ощущение недосказанности. Начните с конкретного вопроса. Если ответ удивит, дайте собеседнику время объяснить, как он видит ситуацию.

Рак, Лев и Дева

Рак. Если близкий человек делится тем, что его беспокоит, не спешите предлагать решение. Спросите, в чем он сейчас нуждается: в конкретной помощи или в возможности спокойно выговориться.

Лев. Покажите свой замысел человеку, мнению которого доверяете, даже если еще не все доработали. Вместо общего "Как тебе?" спросите, что в идее понятно сразу, а что требует объяснения.

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Дева. Если на столе накопились бумаги по разным делам, оставьте перед собой только те, которые нужны сегодня. Остальные отложите, чтобы мелкие задачи не отвлекали от работы, которую нужно завершить в первую очередь.

Весы, Скорпион и Стрелец

Весы. Пересмотрите договоренность, которую стало сложно выполнять. Предложите конкретное изменение: перенести срок, сократить объем работы или иначе распределить обязанности. Так будет проще найти решение, которое устроит обоих.

Скорпион. Если сообщение прозвучало резко, сделайте паузу перед ответом. Если по тексту трудно понять тон, короткий звонок поможет быстрее выяснить, что собеседник имел в виду.

Главные истории дня

Стрелец. Выделите время на тему, которая давно вас интересует. Начните с практического вопроса, на который хотите найти ответ: он поможет выбрать, что почитать или попробовать сегодня.

Козерог, Водолей и Рыбы

Козерог. Оставьте самый спокойный час дня для задачи, требующей внимания. На это время отключите уведомления и определите, какого результата хотите достичь, прежде чем вернуться к переписке.

Водолей. Попробуйте новый подход там, где привычный способ отнимает слишком много времени. Испытайте идею на одном небольшом деле: так будет легче понять, стоит ли менять весь порядок работы.

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Рыбы. Не заполняйте вечер делами только потому, что днем не успели сделать все запланированное. Выберите, что действительно не может подождать до завтра, а остальное время оставьте для занятия, которое помогает вам отдохнуть.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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