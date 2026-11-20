В пятницу, 20 ноября 2026 года, Луна в Овне обещает активный день. Мы почувствуем прилив оптимизма и желание быстро решить различные вопросы. Многие проблемы, которые были сложными в начале недели, сегодня будут решены быстро.

Видео дня

Луна также поможет нам завести новых друзей, представить амбициозные идеи и договориться о лучших решениях. После работы настанет время расслабиться, а еще лучше – сходить на свидание или вечеринку, пишет Vogue.

Овен

Соединение Луны с вашим знаком будет подталкивать вас к действиям. Всем понравятся ваши идеи, и ваш начальник внезапно станет более охотно обсуждать повышение зарплаты или другие льготы. Венера в оппозиции также способствует быстрому заключению финансовых соглашений. Во второй половине дня вы почувствуете, что больше не хотите так сильно беспокоиться обо всем этом. Займитесь чем-нибудь расслабляющим, и вы восстановите равновесие. Вам также повезет в любви, но не переусердствуйте со свиданием.

Телец

Сосредоточьтесь, и вы многое успеете сделать, а выходные пройдут спокойно. Если что-то пойдет не так, не расстраивайтесь, потому что у вас появится еще лучшая идея. Это также отличный день для примирения с врагами и разрешения споров и недоразумений. Кроме того, подумайте о развлечениях, возможно, вы откроете для себя новое хобби. В любви вы довольно успешны, но вам может быть трудно найти время для свидания.

Близнецы

Притормозите и ничего не форсируйте. Пусть другие испытывают трудности, а вы сосредоточьтесь на своих чувствах и эмоциях. Любовь и отношения будут сегодня на первом месте; вы будете размышлять о своих воспоминаниях и невероятных приключениях. Учитесь на прошлом, но также открывайтесь новым, позитивным эмоциям. Венера в тригоне также благоприятствует одиноким Близнецам, но у некоторых людей могут быть секреты. Доверьтесь своей интуиции, и вы не ошибетесь в своем выборе.

РЕКЛАМА

Рак

Вы почувствуете потребность навести порядок в своих делах и укажете на ошибки коллег. Только не расстраивайтесь, ведь сегодня невозможно сделать все сразу. Составьте план действий, и вам будет легче понять, что нужно изменить или исправить. После обеда самое время позаботиться о своем здоровье и личных потребностях. Будьте осторожны с консервантами в продуктах питания или косметике сегодня, так как вы можете быть более чувствительны.

Лев

Вы будете понимающими и чуткими к различным потребностям окружающих. Однако не стоит слишком вмешиваться в чужие дела, так как некоторые люди могут предположить, что вы мгновенно решите все их проблемы. Помогайте тем, кто действительно в этом нуждается, и не позволяйте себя использовать. Во второй половине дня замедлите темп и сосредоточьтесь на собственном благополучии. Момент расслабления и перерыв от приятных, но утомительных друзей пойдут вам на пользу.

Главные истории дня

Дева

Вы будете амбициозны и находчивы. Воспользуйтесь возможностью эффективно справиться со сложной задачей и наконец-то закончите ее, и у вас наконец-то будут спокойные выходные. Если вы встречаетесь с друзьями, избегайте разрешения споров, так как кто-то отчаянно захочет заручиться вашей поддержкой. При этом вам не захочется выбирать или выступать арбитром между различными аргументами. Лучше сходить на свидание и не слишком задумываться о чужих проблемах.

Весы

Вы будете полны оптимизма и в хорошей форме. Воспользуйтесь концом недели и быстро выполните свою работу. При поддержке важного человека вы, возможно, сможете ускорить или, наконец, завершить что-то. Только не позволяйте никому вмешиваться в ваши личные финансовые дела. Доверьтесь собственному суждению, и вас ждет приятный сюрприз. После обеда настанет время отдохнуть. Прогуляйтесь или просто насладитесь общением.

РЕКЛАМА

Скорпион

Утром вы решите сосредоточиться на своих делах, а не беспокоиться о счастье других. Это поможет вам привести дела в порядок. Вы пересмотрите важные документы и решите обсудить нерешенные вопросы с кем-нибудь. Вы проясните различные секреты и почувствуете себя увереннее. Меркурий в соединении также благоприятствует ведению домашнего хозяйства, но ваши планы могут внезапно измениться во второй половине дня. Вы почувствуете себя бодрее, и вместо уборки проведете время с друзьями.

Стрелец

Будьте добры, ведь сегодня вы всем понравитесь. Это позволит вам быстро решать сложные вопросы, и вам не придется ни о чем беспокоиться. После обеда благоприятны неожиданные встречи, а также вы можете получить интересные новости от друзей. Стоит сходить на выставку, концерт или представление, ведь искусство вдохновит вас на действия. Ваши идеи будут очень новаторскими.

РЕКЛАМА

Козерог

Сегодня вам может быть трудно сосредоточиться на повседневных делах, таких как покупки или оплата счетов. Не торопитесь, это только отвлечет вас. По возможности избегайте утомительных задач. Скоро выходные, поэтому запланируйте какие-нибудь занятия на свободное время. К вечеру вы поймете, что неплохо справились со всем. К вечеру вы почувствуете прилив энергии, и выходные пройдут на ура.

Водолей

Нет смысла браться за сложные задачи. Возможно, вы будете немного сонными и задумчивыми, и подсчет счетов не будет вашей сильной стороной. Напомните себе о своих успехах, и вы почувствуете себя более ценным. К счастью, сегодня пятница, и никто не будет от вас многого ожидать. После работы позвольте себе расслабиться и найдите себе занятие, которое поможет вам отдохнуть. Вечера – идеальное время для хорошей книги или сериала.

РЕКЛАМА

Рыбы

Вы будете энергичны и быстро справитесь со своими обязанностями. Однако не жертвуйте собой ради других, потому что вы сами заслуживаете награды за свои усилия. Во время покупок вас ждет несколько распродаж, и сегодня вы будете отлично готовить. Тригон Меркурия принесет вам хорошие новости. Друзья, которых вы давно не видели, могут завести с вами дела. Вы по-прежнему успешны в любви, но нет смысла возвращаться к старым знакомым.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий