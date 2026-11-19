В четверг, 19 ноября 2026 года, Луна в Рыбах наполнит нас добротой и заботой, но весь день мы проведем за различными домашними делами. Солнце образует квадрат с Марсом, наполняя нас энергией. Уборка или покупки пройдут легко, также стоит навести порядок в доме или гардеробе. Мы будем сосредоточены на важных делах и менее открыты к переменам.

Видео дня

Лучше не обсуждать сегодня эмоции, так как Марс склонен провоцировать конфликты. Давайте замедлимся, нет смысла расстраиваться из-за пустяков, пишет Vogue.

Овен

Вы будете думать о необычных вещах. Это может сделать вас немного рассеянным, даже забывчивым на работе. Чаще проверяйте свой календарь и сообщения, чтобы ничего не пропустить. Также храните свои финансовые секреты в тайне, так как кто-то может захотеть узнать слишком много о ваших расходах. Вам не нужно честно отвечать на неудобные или навязчивые вопросы.

Телец

Секстиль Луны к вашему знаку даст вам много энергии. Действуйте и не откладывайте важные дела. Оппозиция Меркурия благоприятствует серьезным разговорам с начальством и увеличивает вашу прибыль. Амбициозные планы имеют шанс на успех, но не хвастайтесь, иначе кто-то почувствует укол зависти. Старайтесь делать то, что важно, сами. После работы настанет время для развлечений, особенно для свидания.

Близнецы

Мир и безопасность будут для вас важны, но вы сможете обрести их только во второй половине дня. Квадрат Луны заставит людей беспокоить вас своими проблемами под любым предлогом. Помогайте и давайте советы, не позволяйте никому вами манипулировать. Секреты в конце концов раскроются, и проблемы будут решены. Тригон Венеры благоприятствует честным разговорам, но только с друзьями, которым вы можете доверять. Если вам кто-то не нравится, даже не заставляйте себя говорить с ним.

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Рак

Тригон Луны к вашему знаку зодиака предвещает очень захватывающее начало недели. Вы почувствуете прилив энергии и будете готовы к выполнению важных задач. Вы можете заработать больше, даже обойти конкурентов и, наконец, достичь того, о чем всегда мечтали. Если вы ищете вдохновение, обратитесь за советом к кому-нибудь помоложе, и вы измените свой взгляд на сложные вопросы. Только не спешите, потому что, если вы отвлечетесь, вы упустите что-то важное. Будьте бдительны, и никто вас не победит.

Лев

Лучше не связываться с вами, потому что вы с самого начала будете действовать быстро и уверенно. Приведите свои дела в порядок, принимайте мудрые решения и не беспокойтесь о жалобах окружающих. Во второй половине дня вам захочется больше развлечений. Марс в соединении с вами способствует веселью, а Юпитер помогает вам завести новых друзей. Если у вас есть планы, связанные с искусством или хобби, вы тоже прекрасно проведете время. Ищите новое вдохновение и заводите интересные знакомства.

Главные истории дня

Дева

Вы сосредоточитесь на своих обязанностях, хотя и будете менее устойчивы к влиянию. Если у кого-то есть к вам незначительная претензия, не волнуйтесь слишком сильно. Вы знаете себе цену, и никто не сможет это изменить. Хорошие новости во второй половине дня поднимут вам настроение. Оппозиция Луны благоприятствует общению с друзьями, которых вы давно не видели. Завтра вы займетесь всеми важными делами, а сегодня днем ​​сможете отдохнуть.

Весы

Вы почувствуете, что пока нет смысла браться за слишком утомительные дела. Вы будете спокойны, даже более сдержанны, чем обычно. Ваши мысли о событиях, которые вы посетите, будут глубокими. Не будьте таким пессимистом, потому что люди иногда могут меняться к лучшему. Днем позвоните друзьям или кому-нибудь из близких. Все станет веселее, потому что вы услышите сплетни, которые поднимут вам настроение.

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Скорпион

Вас ждет успешный день. Приступайте к новым проектам, ведь тригон Луны поможет вам быстро освоить необходимые знания. У вас будет отличная память, и вы легко найдете нужные источники информации. Новые знакомства также окажутся плодотворными. Вечером вам будет легче принимать важные решения, касающиеся здорового образа жизни. Однако не отказывайтесь от всех удовольствий, ведь осень – время наслаждений.

Стрелец

Вы решите избавиться от различных задолженностей. Действуйте, потому что сегодня вы будете действовать быстро и очень тщательно. Если вы сосредоточитесь на работе, счетах или уборке, вы добьетесь успеха. Хотя день будет немного утомительным, вы многое успеете сделать. Во второй половине дня вы отправитесь за покупками. Вам захочется убедиться, что у вас есть все необходимое. Однако стоит также немного отдохнуть, так как завтрашний день будет довольно напряженным. Чтобы расслабиться, почитайте что-нибудь интересное или посмотрите любимый сериал.

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Козерог

Секстиль Луны к вашему знаку приносит отличные идеи для решения различных проблем, которые вас в последнее время беспокоили. Подумайте, чего вам не хватает для счастья, и тригон Меркурия подскажет прекрасные решения. Сегодня вам очень повезло в любви. Если вам удастся организовать свидание или романтический ужин, вы, возможно, сможете сделать искреннее признание. Не бойтесь своих чувств, потому что Луна позаботится о вашем счастье.

Водолей

Вы будете в хорошем настроении, но решите действовать самостоятельно. Некоторые окружающие покажутся вам слишком медлительными в сотрудничестве. Вместо того чтобы торопить их или читать им нотации, сосредоточьтесь на собственных потребностях. Подумайте, на какие курсы или тренинги стоило бы записаться. Вечером настанет время расслабиться, желательно с хорошей книгой или телепередачей. Возможно, вам не захочется идти в спортзал или на йогу. Отдохните без чувства вины.

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Рыбы

Соединение Луны с вашим знаком предвещает успешный день. Занимайтесь амбициозными проектами, особенно связанными с образованием или путешествиями. Также могут прийти важные, но хорошие новости, которых вы так ждали. Различные сложные вопросы будут решаться по вашему желанию, но во второй половине дня не торопитесь и помните о дипломатичности. Кто-то может не понять вашу шутку или подумать, что вы переходите границы дозволенного, поэтому лучше быть осторожным.

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