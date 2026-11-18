В среду, 18 ноября 2026 года, Луна в Рыбах заставит нас подходить ко всему, что произойдет сегодня, с оптимизмом и надеждой. Атмосфера будет спокойной, так как планетарные аспекты весьма благоприятны. Юпитер образует квадрат с Солнцем, что благоприятствует планированию различных приятных вещей. Сегодня стоит сосредоточиться на отношениях и планировании совместных мероприятий на ближайшие дни.

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Квадрат Солнце-Юпитер также способствует важным размышлениям, изменению отношения и освобождению от того, что нам больше не служит. Момент размышления позволит нам открыться новому и хорошему, пишет Vogue.

Овен

Будьте осторожны, вы можете быть сонными и рассеянными. Лучше воздержаться от шуток сегодня, так как некоторые могут воспринять их слишком лично. Если вам нужна помощь, кто-то, кому вы уже помогали, сможет проявить к вам доброту. Вечером расслабьтесь, желательно с хорошей книгой или телешоу. Возможно, сегодня у вас не будет сил или желания для крупных покупок. Позаботьтесь о себе; вам нужно восстановить равновесие. Вы добьетесь гораздо большего, и сегодня самое время расслабиться.

Телец

Сосредоточьтесь на важных делах или хотя бы притворитесь очень занятым. Секстиль Луны не позволит вам спрятаться от начальника или другого важного человека. Но жаловаться не стоит, ведь вы могли бы немного подзаработать. Благодаря вашему интеллекту и хорошей организации вы сможете справиться со сложными задачами. Также возможны новые задания, быстрое выполнение которых принесет вам прибавку к зарплате. Вечером отдохните.

Близнецы

Влияние квадратуры Луны сегодня сделает вас немного более рассеянными. Постарайтесь уделять больше внимания деталям различных дел. Следите за ключами, паролями и важными документами. Ваша интуиция подскажет, как решать проблемы. Только не слишком беспокойтесь обо всем, что услышите сегодня. Кто-то может преувеличить или что-то выдумать, и не стоит ввязываться в эмоциональные игры. Во второй половине дня вас ждет прилив хорошего настроения, стоит прогуляться или заняться йогой.

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Рак

Начните с самых важных задач. Чем быстрее вы их выполните, тем больше времени у вас останется для себя. Вы получите информацию, которая сделает вас более оптимистичным в важных вопросах. Однако во второй половине дня вы можете стать раздражительным, особенно если кто-то из окружающих начнет жаловаться. Не раздражайте также своего начальника. Не заставляйте себя делать что-либо насильно вечером; вам нужно отдохнуть. Завтра у вас будет еще больше энергии и хороших идей.

Лев

Вы будете принимать решения, которые повлияют на ваше финансовое положение и различные инвестиции. Однако сегодня не все можно рассчитать или оценить. Любовь, в частности, нелегко поддается контролю, и квадратура Луны советует избегать споров. Проявляйте больше заботы к своим близким, и вы сразу почувствуете себя лучше. Однако, если кто-то попросит у вас совета, будьте честны. Вы сможете правильно передать правду, и благодаря этому избежите неприятностей.

Главные истории дня

Дева

Вы будете с энтузиазмом участвовать в делах, требующих общения и сотрудничества с другими. Сегодня у вас не будет желания заниматься утомительными вычислениями или бумажной работой. Вы будете жизнерадостны и оптимистичны, будете шутить со всеми и поддерживать хорошее настроение. Вы легко привлечете внимание и убедите окружающих в своих силах. Вас ждет успех в любви, а Меркурий обещает интересные заигрывания.

Весы

Венера в вашем знаке продолжает вас поддерживать. Вы почувствуете себя увереннее. Вы предпримете действия по важному вопросу, и благодаря вам что-то изменится к лучшему. Вы сможете многое сделать, но не читайте нотации другим. Очень чувствительному человеку нужна поддержка, а не нравоучения. Марс также благоприятствует начинаниям, связанным с технологиями и современными решениями. Просто не позволяйте себя уговорить купить очень дорогие вещи, которые вам не нужны.

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Скорпион

Луна в тригоне придаст вам сил. Вы с энтузиазмом возьметесь за новые проекты и будете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Однако наиболее заманчивыми окажутся те, которые связаны с ростом и творчеством. Скромное предложение может оказаться гораздо интереснее, чем все думают.

Стрелец

Сегодня вы многого добьетесь, потому что с первого дня будете точно знать, чего хотите и как этого добиться. К сожалению, не всем это понравится, и до вас могут дойти слухи о ваших действиях. Не беспокойтесь об этом, некоторые люди могут просто вам завидовать. Если у вас возникнут серьезные проблемы, обратитесь за советом к кому-нибудь постарше и опытнее; вместе вы найдете идеальные решения.

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Козерог

Вы заслужите больше признания, даже если обычно вас не особо волнуют мнения или похвала. Однако Нептун заставит вас придавать значение мнению других. Этот день благоприятствует хорошим идеям для профессионального сотрудничества, только не спорьте с начальником, даже если вы правы. Вы можете многого добиться, но Меркурий в секстиле советует вам держать некоторые мнения при себе. В любви вас ждет успех. Комплимент очарует застенчивого человека; придаст вам смелости.

Водолей

Вас ждет бурный день, но во многих вопросах вы сможете добиться своего. Однако кто-то может спровоцировать конфликт. Вам придется улаживать споры, которые вы не начинали. Прислушивайтесь к своей интуиции и наблюдайте за людьми, и вы обнаружите истинные причины проблем. Сегодня днем ​​вашему близкому человеку может понадобиться ваша помощь, не бросайте его в трудную минуту. Покупки пройдут успешно, хотя вы можете немного перерасходовать средства на развлечения.

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Рыбы

Вы решите быть осторожными, и ваша интуиция предостережет вас от рискованных начинаний и неприятных людей. Доверьтесь себе, и вы добьетесь успеха. Даже если появятся благоприятные возможности, они все равно потребуют дополнительных мер. Не волнуйтесь, ничто не ускользнет от вас, и все обязательно наладится. После обеда настанет время для развлечений. Просто помните о своем обещании любимому человеку, чтобы потом не чувствовать себя виноватым.

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